血浆采供全程质量标准有新要求 旅游 大众新闻网—大众生活报官网

近日，国家卫生健康委办公厅发布《单采血浆站质量管理规范（2022年版）》和《单采血浆站实验室质量管理规范（2022年版）》。 《单采血浆站质量管理规范（2022年版）》结合我国单采血浆站发展现状，修订保留了原卫生部于2006年制定发布的《单采血浆站质量管理规范》体系框架和主要内容，对血浆采集供应全过程质量标准提出新要求。一是强化血液制品生产单位主体责任，提高人员资质要求。如，单采血浆站法定代表人或站长应当明确业务负责人和质量负责人，业务负责人和质量负责人不得相互兼任。业务负责人或质量负责人短期内不能履行职责时，应当及时指定适当人员代行其职责。二是提升物料标准要求，明确血浆采集和检测等关键物料的具体范围。三是增加信息化管理要求，提出血液制品生产单位应建立统一单采血浆信息系统，覆盖其设置的所有单采血浆站，对血浆采集供应全过程实施信息化管理，实现献血浆者管理和血浆采集供应全程可追溯、可控制。四是强化质量管理要求，提升献血浆者安全保障力度和服务质量。五是鼓励开展集中化检测，提升血浆检测质量安全，降低检测成本。 《单采血浆站实验室质量管理规范（2022年版）》中所称实验室，包括单采血浆站血液检测…