钻树林、滚草坪？春游小心虫上身 旅游 大众新闻网—大众生活报官网

进入3月，我国各地气温开始回升，不少人都有出游的计划。对此，上海市疾控中心提醒大家，在亲近大自然的同时，要做好自我防护，警惕蜱虫上身。 蜱虫一生分为四个阶段，卵、幼虫、若虫和成虫。其中幼虫、若虫和成虫都要寄生到宿主身上吸血才能蜕皮并长大一龄。幼蜱只有6条腿，也就是3对足；若蜱和成蜱都有8条腿，也就是4对足。体形上，若蜱和成蜱都有点像一粒黑芝麻，吸饱血后的体形会变成蓖麻子或黑豆那么大。幼虫很难发现，它的体形非常小，而且颜色较淡，通常是淡黄色，不仔细看是很难发现的。 蜱虫是营寄生生活的蛛形纲节肢动物，需要通过吸血来生长发育并繁殖。蜱虫的头部有一个叫口下板的器官，其作用就是输送吸食的血液到口和咽部。正是由于这个口下板上面有许多倒齿，所以蜱虫叮咬到人或动物身上时，这些倒齿就勾住了人或动物的皮肤。而且蜱虫的口器还会分泌类似黏合蛋白的物质起到麻痹和加固作用，使人不宜察觉蜱虫的存在。 一般情况下，蜱虫喜欢找人或动物的隐蔽部位，主要是在皮肤较薄、不太容易被骚动的部位。比如，人的颈部、耳后、肚脐、脚趾缝、腿部等，都容易被蜱虫叮咬；对于动物，也主要集中在叮咬耳朵、颈部、四肢的股内侧、尾巴和肛周围等柔软部位…