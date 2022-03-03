北京建成79处自然保护地 保护野生动植物 旅游 大众新闻网—大众生活报官网

3日是世界野生动植物日。记者从北京市园林绿化局获悉，截至2021年底，北京共建成79处自然保护地，基本形成布局科学、结构合理的自然保护地体系，使全市90％以上的重点野生动植物及其栖息地得到有效保护，为首都生态安全发挥了重要屏障作用。 据了解，这79处自然保护地包括自然保护区、风景名胜区、森林公园、湿地公园和地质公园等类型，总面积36．8万公顷，约占北京市域面积的22％，各类自然保护地涵盖了全市最精华的自然生态系统、最丰富的野生动植物资源。 近年来，为提升城市生物多样性，北京持续开展系列生态系统修复工作，提升山区森林质量，建设大尺度生态板块，恢复湿地生态系统。2017年以来，北京还在东城、西城、朝阳等城市中心区建设“近自然”特色的城市森林56处，为城市中的小型野生动物栖息繁衍创造了良好环境。 同时，北京还结合重点绿化建设工程，在平原地区人为干扰较少区域，通过种植灌丛、食源植物和蜜源植物，营造小微湿地和动物饮水区，营建“本杰士堆”（人造灌木丛）和生态岛等，为野生动物提供必要的栖息地、食物和水源，便于其更好地生存繁衍。 北京市园林绿化局调查观测结果显示，近年来，北京野生动植物种类和数量持续增…