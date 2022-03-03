[港股收盘(3.03)恒指涨0.55% 航运板块大涨 旅游 资源股冲高 科网股调整_财经贝EHZ / 财经钻 价值型驱动] 成交量能未见明显异动。恒指早盘高开后，基本维持反弹态势，午盘时段，股指保持小幅升势。不过，恒科指全天高开低走，一度跌超1.5%，并继续刷新历史新低纪录。截至收盘，恒生指数涨0.55%或123.42点，报22467.34点，全日成交额1156.15亿港元；国企指数跌0.10%，报7900.04点；恒生科技指数跌1.16%，报4957.61点。 恒指点位影响上：汇丰控股(00005)贡献81.00点，创科实业(00669)贡献30.75点，友邦保险(01299)贡献26.95点，中国海洋石油(00883)贡献9.30点；下跌方面，药明生物(02269)拉低18.75点，申洲国际(02313)拉低17.39点。 蓝筹股表现： 金融、内房、博彩等整体飘红，互联网、硬科技等小幅飘绿。恒生科技指数中，软件股领跌，同程旅行(00780)升7.3%。 截至收盘，创科实业(00669)涨9.05%，报136.10港元；汇丰控股(00005)涨4.10%，报53.30港元；海底捞(0…