保租房请你来设计！上海保障性租赁住房设计大赛来了 2022-03-04 17:30:40 作者：柏可林 来源: 东方网 选稿：周玮 东方网记者柏可林3月4日报道：保障性租赁住房寄托着新市民、青年人和城市基本公共服务群体的美好生活向往，上海的保障性租赁住房应该怎么设计？为广泛听取社会各界的意见，近日，由市住建委、市房管局牵头组织开展的上海市保障性租赁住房设计大赛正式启动。 比赛面向各类单位、团体、个人，即便不是设计专业出身也能报名参赛。 3月4日，上海市房管局副局长张立新接受记者采访时，就比赛规则和意义“划了重点”。 资料图 记者：请介绍一下本次大赛的基本规则？ 张立新： 本次大赛，突出创新与探索，引导创造高品质生活方式， 共设置“规划建筑”、“居住空间”和“建议征集”三个组别。 大赛将充分倾听社会各界以及新市民、青年人和城市基本公共服务群体的租住需求，聚焦和探索保障性租赁住房设计，鼓励、引导设计出优秀的适配性强、创新性强的大赛设计作品，全面涵盖规划、设计、建设、运营等租住全生命周期的规建管服一体化理念，契合新市民、青年人和城市基本公共服务群体特点的“ 小户型、全功能、悦生活 ”租住生活…