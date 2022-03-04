当前位置： 首页 > 产品动态 > 正文 川渝哪个行业工资最高？来看这份查询拜访功效 时间：2022-03-04 16:49:10 来源：本站 阅读：4459695次 4日，记者从四川省人社厅获悉，近日，四川省人力资本和社会保障厅与重庆市人力资本和社会保障局在开展企业薪酬查询拜访的基本上，配合研究形成了《川渝地域人力资本市场工资价位和行业人工成本信息》，发布的工资价位涵盖18个行业门类、 6个职业年夜类、67个职业中类，而且从18个行业门类出发，对人工成本水安然安祥人工成本效益作了进一步剖析。 岗位品级工资酬报水平： 打点岗位工资价位水平最高，职业手艺岗位工资价位水平最低，其中打点岗位的分歧品级差距最年夜，高层打点岗是打点类员工岗的1.83倍。 职业工资酬报水平： 在职业年夜类中，工资价位水平最高的是单元负责人，工资价位水平最低的是农林牧渔水利业出产工人。在职业中类中，工资价位水平最高的三个职业分袂是金融处事人员、飞机和船舶手艺人员、信息传输/软件和信息手艺处事人员，工资价位水平最低的三个职业分袂是文教/工美/体育和娱乐用品制造人员、水利/情形和公共行动措施打点处事人员、农业出产人员。…