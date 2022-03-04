广州2022年3月4日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 2022年2月22日，由杭州亚组委主办的杭州亚运会官方供应商授牌仪式在浙江杭州隆重举行。会上，杭州亚组委表示希望与各赞助企业一起向着“体育亚运、城市亚运、品牌亚运”的愿景目标携手共进，把杭州亚运会办成一届具有“中国特色、浙江风采、杭州韵味、精彩纷呈”的体育文化盛会。汤臣倍健健力多在各层级杭州亚运会赞助企业的共同见证下，接受了杭州亚组委的官方授牌，正式宣告成为“杭州亚运会官方骨健康营养产品供应商”。

携手杭州亚运会， 冠军品质铸就冠军荣耀

亚运会是亚洲地区规模最大的综合性运动会。本届杭州亚组委对官方骨健康营养产品供应商保持了严格的遴选标准，业内权威、领先的企业方可入选。汤臣倍健健力多作为中国骨关节健康市场的领先品牌，深耕关节养护营养品类多年，强大的产品力已久经市场考验，足以为更多人提供关节养护服务。此次与杭州亚运会强强联手， 源于汤臣倍健健力多对冠军品质的持续追求与杭州亚组委办会内在理念上的深度契合，因此汤臣倍健健力多冀望以冠军品质成就冠军荣耀。



杜梦菲部长为汤臣倍健市场中心总监何智丰授牌

构筑深厚品牌底蕴 ， 鼎力支持亚运盛事

汤臣倍健健力多成功入选，不仅源于品质层面的硬核实力，更基于标杆性的服务力及其深厚品牌底蕴。作为关节营养品行业的引领者，汤臣倍健健力多始终站在行业前沿，致力实现“以科学关节养护，为消费者提供美好生活的选择权”的未来愿景。此外，在汤臣倍健“科学营养”战略加持下，健力多始终坚守“科学骨关节养护专家”的定位，深耕自主核心技术和专利原料研发战略，依托强大的品牌实力和科研成就，持续向消费者输出线上、线下养护体验和教育活动，并提供科学关节养护方案。



汤臣倍健国际科学家团队介绍

凭借深厚的品牌实力和底蕴，汤臣倍健健力多在众多候选者中脱颖而出。未来，汤臣倍健健力多志以自身精研成果和优质服务，鼎力支持体育盛会成功举办，更将致力借助杭州亚运会赛事的东风，推动全民健康新时代到来。

汤臣倍健健力多正式成为杭州亚运会官方骨健康营养产品供应商 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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