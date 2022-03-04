广州2022年3月4日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 3月4日，汤臣倍健股份有限公司（股票代码：300146.SZ）发布了2021年年度业绩报告。在年报中，董事长梁允超同步发出致股东信《再用八年时间，打造强科技型企业》，希望再用八年时间，初步完成强科技型企业的转型。

汤臣倍健市场份额稳居第一，龙头地位进一步凸显

年报显示，2021年汤臣倍健实现营业收入74.31亿元，较上年同期增长21.93%；归属于上市公司股东的净利润17.54亿元，较上年同期增长15.07%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润15.4亿元，同比增长34.59%。其中，主品牌“汤臣倍健”实现收入44.45亿元，同比增长24.36%；“Life-Space”国内产品实现收入1.84亿元，同比增长36.33%。

欧睿数据显示，2021年中国维生素与膳食补充剂（VDS）行业零售总规模为1892亿，增速约为6.6%。汤臣倍健份额为10.3%，市场份额稳居第一。排名第二和第三的市场份额分别为6.0%与5.0%。相比上一年，汤臣倍健的领先优势有所扩大。



汤臣倍健发布2021年年度业绩报告

以“向上思维”走出“向上竞争曲线”

2021年，公司坚定实施科学营养战略，取得多项科研成果。推出辅助降血脂新品“舒百宁”，布局心血管健康领域；发布首个个性化定制维生素概念产品，积极推动基础研究与精准营养的应用转化；与中国科学院上海营养与健康研究所、梅奥诊所等多家全球机构的专家团队合作，从特定葡萄籽中提取出抗衰物质PCC1，能精准、高效且安全地清除衰老细胞，全球权威科学杂志《Nature Metabolism》发表了此项抗衰老突破性科研成果。

11月，自由式滑雪冠军谷爱凌成为汤臣倍健Yep科学营养品牌大使。12月，汤臣倍健成为TEAM CHINA中国国家队运动食品及营养品供应商，为国家队70余支队伍的运动员供应运动食品、营养品和专业营养备战方案。同时，汤臣倍健健力多成为杭州2022年第19届亚运会官方骨健康营养产品供应商，以科学营养赋能体育运动。

从全球原料、透明工厂到科学营养战略，汤臣倍健正以创新、差异化为核心的“向上思维”主导 “向上竞争曲线”，让用户获取更高的产品品质和更好的体验，支持企业的持续健康发展。



汤臣倍健发布2021年年度业绩报告

再用8年时间，打造强科技型企业

董事长梁允超在致股东信中提出再用八年时间，初步完成强科技型企业的转型。

希望未来每隔两三年都能向市场推出一款由我们研发的独创高科技含量重功能产品，能切切实实给消费者的健康带来增量价值；未来能持续在全球发布类似PCC1的抗衰老和精准营养等前瞻性研究成果，给VDS行业带来增量价值。

2014年起，汤臣倍健开始执行功能性自主创新研发战略转型，并已取得了多项先进的科学营养成果。包括多项创新新功能产品和 PCC1基础研究等的阶段性科研成果。

未来，汤臣倍健将聚焦以下三点实现强科技型企业转型：

一、实施“科学营养”战略，持续打造就是不一样的汤臣倍健“硬科技”产品力和科技竞争力优势，赋能VDS行业科技含量，带给VDS行业增量价值。

“科学营养”战略实施将高度聚集科技核心竞争力打造上，具体实施体现在三个方面：1、通过自有发明专利原料及配方研发，在同质化竞争中形成差异化的优势；2、开展新功能、重功能产品研发及注册，将核心技术落实到产品力；3、布局抗衰老和精准营养为代表的前瞻性基础研究及产业转化，深化重点领域的基础研究，落实科研成果产出，促进产业转化。

二、不断强化和夯实汤臣倍健竞争优势突出的“高精尖”重功能保健食品的产品科技力，放大汤臣倍健独特优势。

三、2022年成立汤臣倍健营养健康研究院上海研究中心和AI研究中心。

梁允超认为，现在的我们怎么做，就决定了汤臣倍健的未来能成为什么。现在，汤臣倍健就要向全球标杆制药企业对标学习，致力成为全球科技力和创新力最强的VDS企业之一。

“瞄准月亮，即便失败，至少可以落到云彩之上。”

年营收74.31亿元稳居市场份额第一，汤臣倍健欲打造强科技型企业 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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