瑞丽新增本土2+7，近期行动轨迹公布核酸无症状感染者酒店

3月4日0时至24时，瑞丽市新增新冠肺炎本土确诊病例2例，无症状感染者7例。 确诊病例1：亮某，男，13岁，现住瑞丽市畹町镇混板村委会芒满村民小组。 2月27日14：00到村内小星理发店，其他时间居家未外出。 2月28日至3月2日居家未外出。 3月3日9：00到村内核酸采集点采样，9：30回家，16：00到村内岩管小卖部，17：00回家后未外出。 3月4日在区域核酸筛查中发现，即用负压救护车转运至定点救治医院隔离诊治，诊断为新冠肺炎本土确诊病例。 确诊病例2：包某某，女，36岁，现住瑞丽市瑞宏路糖厂生活区。 2月25日8：20到单位上班，12：30回家，14：30到单位上班，18：00下班回家，20：40到瑞江路阿玛尼洗衣店，之后回家未外出。 2月26日居家未外出。 2月27日8：23到单位上班，15：00到瑞京路台丽建筑旅社核酸采集点采样，18：00下班回家未外出。 2月28日8：25到民族街阿莲早点店后到单位上班，12：30回家，14：30到单位上班，18：00下班后回家未外出。 3月1日10：45到瑞宏路糖厂生活区核酸采集点采样后回家未外出。 3月2日8：16到边城街马丽霞包子店…