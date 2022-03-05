旅游｜西安永兴坊绽放龙抬头民俗文化之美_TOM旅游

“用劲敲，使劲，用最大力气敲……”一面是站在大鼓前，衬托得瘦小可爱的小孩子；一面是遵古礼认真指导的礼仪官、以及在场外加油鼓劲的家长们……3月4日（农历二月二），在 西安永兴坊 古色古香的牌楼下，众多小朋友使足了力气、抡圆了胳膊“击鼓明志”，这一古代学子有志于学的场景重新呈现而出。 二月二，龙抬头，永兴坊以“龙吟春光悦，福满永兴坊”开启了 龙抬头传统民俗文化体验活动 ，设置了开笔启蒙、朱砂点痣、舞春龙和吃龙食等富有趣味的精彩内容。 中国是礼仪之邦，古时人生有四大礼：开笔礼、进阶礼、感恩礼和状元礼。为了让小朋友体验我国优秀传统文化，在这里为他们举行了人生的首次大礼——开笔礼。稚嫩的小手紧握毛笔，在老师的指导下认真的书写了人字。古人云：“人生聪明识字始”，人字一撇一捺虽然笔画较少，但意蕴深刻，一个方方正正的人字在孩子们还握不稳毛笔的小手中跃然纸上，一撇是“责任”，一捺是“担当”。 活动现场，老师为小朋友们点朱砂，并带领击鼓。据主办方介绍，在古代，读书人要到学宫去考取功名，在他们进入学宫时，往往通过击鼓的方式，来表达自己读书上进、奋发图强的志向。而击鼓的声音越响，传得越远，表明自己的志向就越远…