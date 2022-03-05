荣耀CEO赵明表示，公司将专注于为全球主要市场的消费者提供新的创新产品和用户体验

深圳2022年3月5日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 作为一家的全球标志性科技品牌，荣耀热衷向行业基准挑战，致力于提供针对用户痛点的解决方案。2022年初，荣耀宣布推出新一代5G高端折叠屏旗舰——荣耀Magic V[1]，向市场证明了其团队的整体研发和制造能力。在2022世界移动通信大会（MWC 2022）上，荣耀随即又发布了多款新品，包括荣耀Magic4系列、荣耀手表GS 3和荣耀年度旗舰耳机Earbuds 3 Pro，进一步展现了其致力于将创新带给全世界更多消费者的承诺。荣耀终端有限公司CEO赵明在近期接受的采访中表示，对公司2022年的业绩非常有信心，预计全球销量有望翻番。



荣耀首席执行官赵明宣布推出全新荣耀Magic4系列

[1]荣耀Magic V发布会。

赵明将荣耀的持续成功归功于“荣耀做到了”（HONOR Can Do）的态度，这也在员工和公司最新创新产品的成果中得到了体现。他说，员工有着坚韧不拔的精神，这让他们有勇气不断追求卓越，突破极限。另一方面，通过自有制造流程，荣耀可以确保提供高质量的产品，并且能够灵活地跟上创新的步伐。

据Counterpoint Research上个月发布的一份报告显示，截至2021年第四季度，荣耀已成为中国市场第二大智能手机制造商。赵明称：“我们正在经历高速增长，我们不久前在MWC 2022期间发布了新产品，有望进一步推动品牌向前发展，覆盖更广泛的受众。”

赵明说：“如今，我们有了更多的空间来制定适合自己的战略去打造全球性品牌。”在全球芯片短缺等行业挑战的背景下，为了保持稳定增长，荣耀将专注于主要的国际市场，在这些市场荣耀有一定的市场基础和忠实的粉丝群，并已树立一定的品牌知名度。目前，荣耀已恢复与200多家主要运营商和渠道合作伙伴的合作，其中有98家位于欧洲，包括沃达丰（Vodafone）、Orange、西班牙电信（Telefonica）、H3G、Bouygues和SFR。通过与这些公司的合作，荣耀产品得以在全球范围内进行销售。除了向49个国家的客户销售荣耀50系列产品之外，荣耀今年还将在全球其他国家地区推出更多荣耀产品，包括荣耀Magic系列和荣耀数字系列产品。

创新是荣耀的三大战略控制点之一，现有团队的11000多名员工中，55%以上为研发人员，为公司在技术方面的持续增长做出了贡献。为此，荣耀还在世界各地运营六个研发中心和100多个创新实验室，其中包括法国和日本研发中心。

重申市场痛点解决方案，荣耀称其在2022年的全球销量将有望翻倍 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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