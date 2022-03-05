[武汉通报新增1例确诊病例和1名无症状感染者详情，轨迹涉及银行、酒店_腾讯新闻] 中新网3月5日电 据武汉市人民政府新闻办公室官方微博消息，武汉市新冠肺炎疫情防控指挥部通报：3月4日(0―24时)，武汉市新增本土确诊病例1例、无症状感染者1例，已转运至市金银潭医院隔离治疗。 截至3月4日24时，全市累计报告本土确诊病例37例(普通型9例、轻型28例)、无症状感染者8例。 现将新增1例新冠肺炎确诊病例和1例无症状感染者有关情况及活动场所通报如下： 确诊病例：居住于�口区宗关街新合东村，为3月3日通报确诊病例2的家人，在已隔离人员常规新冠病毒核酸检测中检出核酸阳性，确诊为新冠肺炎(普通型)。 无症状感染者：居住于�口区汉西北路汉西花园3栋，在已隔离人员常规新冠病毒核酸检测中检出核酸阳性，诊断为无症状感染者。 上述确诊病例和无症状感染者近期活动场所主要涉及以下点位： 2月24日：工商银行宗关支行； 2月25日：工商银行武汉文化宫支行； 2月26日，�一�火锅(京汉大道)。 请与上述病例有时空交集的人员，立即主动向居住地社区或工作单位报告，积极配合落实相关疫情防控措施。