[捷途“旅行+”生态圈解密：不只是出行，深入用户生活，形成归属感] 【环球网汽车报道】2月28日晚，浙江横店，捷途汽车举行了捷途X90子龙上市发布会。发布会次日，奇瑞控股集团 JETOUR捷途汽车副总经理、营销中心总经理李学用针对捷途品牌发展接受了环球网汽车的专访。 访谈会上环球网汽车针对捷途的“旅行+”概念提出了相关问题。 环球网汽车频道主编孟祥华： 在发布会上，鲍思语总经理说坚持 “旅行+”，47万用户信赖，打造捷途速度，李总，您觉得我们应该怎么理解“旅行+”这个概念呢？它有什么更深层的含义吗？我们坚持这样的战略给整个品牌带来了哪些实际受益？ 奇瑞控股集团 JETOUR捷途汽车副总经理、营销中心总经理李学用： 一、零部件短缺让捷途至少损失5万销量 首先说一个题外话，就是销量的问题，从去年9月份到今天，我们的销量受芯片短缺的影响是非常严重的，因为我们集团ESP底盘件的供应商只有德国博世这一家，其他品牌可能有大陆、万都等多家供应商，但我们只有博世。当然我们这样做的目的是觉得德国博世的底盘件做得最安全，质量靠得住。但也正是因为我们对于零部件质量的高要求给目前的我们带来了供应上的压力。 供…