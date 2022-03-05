[海南三亚昨日新增一例新冠肺炎确诊病例，活动轨迹涉及酒店、饭店_腾讯新闻] 三亚市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作指挥部关于新增一例新冠肺炎确诊病例（轻型）的情况通告 （通告2022年第4号） 3月4日，我市新增1例新冠肺炎确诊病例（轻型），与2月28日确诊病例轨迹有交集，系在封控的海棠区仁恒皇冠假日酒店的人员例行核酸检测中发现，已转至定点医院隔离治疗。 经初步流调，该人员活动轨迹如下: 2月26日14:55在仁恒皇冠假日酒店办理入住，下午随家人在酒店泳池、儿童餐厅活动。 2月27日随家人在酒店奇林幻境、儿童泳池泡泡浴活动，并于14:05随家人到解放军医院海南医院进行核酸检测，18:00随家人到海棠湾林姐香味海鲜店就餐。 2月28日开始在酒店进行封闭管理。 请广大群众关注官方权威发布的信息，不恐慌、不信谣、不传谣、不造谣，积极配合疫情防控工作。若出现发热、干咳、乏力、流涕、咽痛、味觉嗅觉减退、结膜炎、肌痛、腹泻等症状，请做好个人防护，及时前往发热门诊（诊室）就诊，就诊途中避免乘坐公共交通工具。 三亚市新型冠状病毒肺炎 疫情防控工作指挥部 2022年3月4日 来源：三亚市新型冠状病毒肺炎疫情…