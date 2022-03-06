浙江龙湾公布1例密接者轨迹 涉机场、酒店、电影院等_深圳热线

浙江龙湾公布1例密接者活动轨迹 (抗击新冠肺炎)浙江龙湾公布1例密接者轨迹 涉机场、酒店、电影院等 中新网温州3月6日电(记者 范宇斌)6日，浙江省温州市龙湾区新冠肺炎疫情防控工作领导小组办公室发布通告称，5日，西安3月5日新增病例的密切接触者主动报备，行程涉及龙湾区永中街道等地。 接报后，龙湾区防控办第一时间启动应急预案，开展流调溯源、核酸检测等工作。同时将密切接触者及已甄别的次密切接触者闭环转运、集中隔离医学观察，并开展核酸检测，结果均为阴性。 据通告，该密接者轨迹如下： 3月3日16:00，温州龙湾机场落地，航班号UQ3556，曾在机场上过厕所；16:50，蒲州街道北航大厦；18:50，永中街道温德姆酒店入住；19:30-20:20，永中街道张彩媛蒸汽海鲜店用餐，后步行回酒店不再外出。 3月4日8:00，乘电梯到1楼大厅就餐，周边有其他客人；9:56，酒店路边拦的出租车到龙湾图书馆附近，转网约车至广西博世科浙南项目部。11:40，前往万达，中餐在小团圆用餐，12:59，屈臣氏个人用品商店有限公司买单，13:14-15:45，在影院3号厅观看电影，结束后扫码骑车回酒店。18:00-…