C罗赛前未下榻球队酒店,可能缺席曼市德比 2022-03-06 15:45:13 肆客足球App 3月6日消息,C罗没有随球队一起下榻 酒店 ,他可能缺席今晚的曼彻斯特 德比 。 曼联 在赛前会一起下榻曼市的劳里酒店,朗尼克和21名球员报道时,并没有发现C罗的身影。卡瓦尼、瓦拉内和卢克-肖也没有下榻酒店。 C罗本周三参加了完整的训练,据悉他此后并没有受伤。曼联球迷祈祷他们的头号前锋不会缺席德比。 特别声明:以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储服务。 Notice: The content above (including the pictures