在越南街边遇到有人对你伸出手，要尽快远离，以免发生误会_游客_旅游_小费

除了国内游外，出国旅游也成为一种新风尚。而东南亚的国家因为地理位置靠近，旅游花费低廉，物价消费水平低也俘获了不少游客的好感。越南作为与中国相邻的国家，自然也吸引不少中国游客前去参观游览。但是去过越南的游客，相信都会被导游提醒过，在越南街边遇到有人对你伸出手，要尽快远离，以免发生误会，这是为什么？一起来看看。 大家都知道，越南山清水秀，建筑也有独特的文化特色，还有各种各样的小吃街、商业街。重点是东西都非常便宜，可以任性地买买买，所以去越南旅游一趟也是很不错的度假选择。但是，越南有一个现象却让游客们对它的印象分大打折扣，那就是在越南街边会经常遇到有人对你伸出手。 不少去过越南旅游的游客表示，在旅行的途中会突然在越南街边遇到有人对你伸出手，而这些人都是伸手跟你要钱的，对方是完全不认识的人。有不少游客问了原因，居然是因为游客在拍照拍到了对方，或者是这些游客拍摄了他们所居住的地方、环境等等，所以要收各种的小费。而听了这个理由也实在是让很多游客难以反驳，因为要给的数额不大，一般都是一、两块钱，所以游客都会给钱。 是不是觉得这样很坑呢，所以也难怪导游会再三提醒：在越南街边遇到有人对你伸出手，要尽快…