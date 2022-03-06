四川“最落魄”的城市，至今没有通高铁，原因让人出乎意料_巴中_旅游_成都

原创 四川“最落魄”的城市，至今没有通高铁，原因让人出乎意料 2022-03-06 08:40 来源: 宠物和我们的故事 原标题：四川“最落魄”的城市，至今没有通高铁，原因让人出乎意料 四川省现在是全国非常有名的城市，虽然是中国内陆省份，但经济发展繁荣程度不亚于东部沿海省份，成都是四川最熟悉的城市，成都现在是一个旅游城市，也是一个受欢迎的城市，有成千上万来自世界各地的游客。 去年四川省经济总产值曝光的时候，四川省成了热门话题，全省GDP已经突破4万亿，成都占1.5万亿，可以说成都是四川最富有的城市，当地经济也是最繁荣的，既然有最富的和最穷的，四川哪个城市会最穷？巴中是四川最穷的城市，2018年的数据中，巴中市人均收入只有19000元，在全省倒数第一，因为四川人均GDP 5万，看这个，差的还是18000李，这个城市如此落魄是有原因的。 首先，旅游业无法发展，四川虽然是旅游资源大省，巴中也有丰富的风景资源，但知名度不高，宣传力度也很差，这使得巴中的旅游业发展不起来，收入很低，第二，工业不发达，巴中其实矿产资源很丰富，这是一座矿产资源丰富的城市，但是这些资源造成的工业价值很低，当地工业不发达…