[蒙阴急寻青岛莱西支教教师同乘人员密接者，轨迹涉及出租车、宾馆] 3月5日， 蒙阴县疾病预防控制中心发布公告，寻找青岛莱西支教教师同乘人员密切接触者。公告如下： 2022年3月5日上午，蒙阴县接青岛市疾控中心推送的协查函，函告我县青岛莱西支教教师同乘人员目前在我县，接通知后，蒙阴县疾控中心立即开展流调工作，现将情况公布如下： 活动轨迹情况： 2022年3月3日10：50，从临沂汽车总站乘坐从临沂-蒙阴的客车，全程佩戴口罩，12：40在蒙阴汽车站下车后，扫码骑电动单车，13：10-13：40到蒙阴县人民医院核酸检测点进行核酸检测，后扫码骑电动单车，14：20到5+2宾馆，接触前台工作人员、顺丰快递取件人员后未外出，15：00接触美团外卖送餐人员，21：00接触美团外卖送餐人员。 3月4日8：30-8：40到蒙阴县人民医院门诊楼2楼自动取单机取核酸检测报告，8：40从县医院门口乘出租车（车牌号：鲁QDC5837），全程佩戴口罩到环邦电子集团，接触公司接待工作人员及学习机器维修人员，11：00-12：00，在该公司职工餐厅就餐，就餐后继续回车间同上午人员修仪器，14：00-15：00，接触车…