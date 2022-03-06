广西一“奇葩”景区，门口无人售票，买票全凭游客自觉双龙沟风景区旅游

0 分享至 用微信扫码二维码 分享至好友和朋友圈 随着城市经济的发展，很多人喜欢上了旅行，在放松身心的同时还可以欣赏祖国的大好河山，领略不同的风景。然而随着旅行的走红，相信很多也发现了一个问题，那就是旅行是一个非常烧钱的行为，我们都知道景区中的消费通常情况下都比较高，而旅行的途中各种花费是难以避免的，所以比较费钱，但是旅游带给我们的快乐确实不可以用钱来衡量的。 所以，一般在这种情况下，游客在出行时，就会全方位地考量一个景区的观赏性，综合性的评定，做好相关的攻略，虽说计划赶不上变化，但是有备无患总是好的。此外，还要衡量一个的经济消费水平，选择价位合适的景区，这样才能更好地在出游的时候痛痛快快地玩耍。 说到这，小编就要给大家介绍一个景点了，这座景区的门票对于大多数人来说，还是可以接受的，这座景区就是广西的双龙沟风景区。双龙沟位于广西融水镇古选屯，是一处以原始深山野林探险为特色的旅游景区。这座景区在上个世纪90年代得到了开发，距离温泉疗养院约7公里，而且这座景区还有一个特色，那就是可以在网上预约购票。 大家可能会感到奇怪，在互联网普及的今天，几乎大大小小的景区都可以在网上购票，而且还比线下买…