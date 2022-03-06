2021-2022北极星建筑奖入围新产品名单公布

广州2022年3月2日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 北极星建筑奖（公益性奖项）评选建筑行业年度创新产品，是建筑领域专注推动创新、权威性的奖项。2021-2022年度北极星建筑奖所有产品由专家评审团队，历时8个月，从387件报名的新产品中，严格甄选出63件获奖产品。

2021-2022年度北极星入围新产品、新项目

创新幕墙项目

入围新项目：上海北外滩来福士（星港国际中心） — 亚洲规模最大的绿色商办建筑群

入围单位：阿法建筑设计咨询（上海）有限公司

创新性地集中应用了多项绿色建筑规划理念和节能技术，并且是少数采用框架反做幕墙系统的超高层建筑。

入围新项目：深圳前海国际会议中心 — 阶梯式单元幕墙

入围单位：深圳市方大建科集团有限公司

外观采用“薄纱”的设计理念，融合岭南居民建筑形式与现代工艺，是国内首个采用彩釉玻璃代替传统琉璃瓦在演绎传统民居的建筑，既有传统文化韵味，又传递前海新时代气息。

入围新项目：恒生金融云产品生产基地 1#楼 –数字化智能化于一身的智慧大厦

入围单位：浙江中南建设集团有限公司

立面设计结合现代超高层公共建筑的特点，注重建筑组群的整体感，尺寸渐变矩形铝板造型巧妙排筑多维立体感。超高层的竖向几何线条配合裙房菱形构架，形成如水银般一气呵成的流畅，简洁现代，明快独特。

入围新项目：南大地区28-02地块项目幕墙工程– 适应性公园城市规划的设计宗旨

入围单位：中建八局装饰工程有限公司

塔楼有两种独特的立面设计形式，一种采用竖向装饰条的玻璃幕墙系统，外侧的竖向装饰条在立面上随机分布，另一种是倾斜的亮片式玻璃幕墙系统，随机排列的窗扇在阳光的反射下呈现闪闪发光的外观。

创新屋面系统

入围新产品：充气薄膜采光屋面喷雾降温系统 — 改善室内光热环境

入围单位：华南理工大学建筑节能研究中心、广东省建筑设计研究院有限公司

利用水雾降温与遮阳效果改善采光顶下方空间室内热环境并降低建筑能耗。充气薄膜采光屋面喷雾降温系统包括温度传感器、喷嘴、喷淋管、蓄水箱和喷淋泵，温度传感器和喷嘴均安装于屋面的外表面，通过楼宇自动化系统进行智能控制。

创新光伏材料

入围新产品：光伏绿色建材琉璃溢彩 — 高发电性能、产品色彩化

入围单位：保定嘉盛光电科技股份有限公司

产品集光伏发电技术与建筑美学一体新型发电外墙建材，通过设计的彩色纳米光学膜结构，可以满足视觉需求的同时，具有更高发电量，兼顾建筑美学与实用性能。

产品燃烧性能达到A级，25年功率输出不低于85%，6000Pa抗压能力，超强抗风荷载能力。

入围新产品：碲化镉薄膜光伏发电建材产品 — 可发电、绿色清洁

入围单位：龙焱能源科技（杭州）有限公司

内置发电玻璃、蓄电池及控制器模块，不需要外接电源和线路，就可以在夜间现实路面亮化工程；表面采用钢化加厚及防滑处理，人可以在光伏地砖上自由行走。

入围新产品：钙钛矿光伏真空玻璃 — 光电转换率高

入围单位：青岛达成光能科技有限公司

钙钛矿光伏真空玻璃，以钙钛矿薄膜作为光伏元器件，是全球首款主动＋被动一体的玻璃幕墙，与作为光伏组件底板的低辐射镀膜真空玻璃相结合，光电转换率达到18%~30%以上。

入围新产品：BIPV幕墙构件–高发电性能

入围单位：永臻科技股份有限公司

彩色BIPV幕墙构件主要应用于建筑外墙的不透光立面，可替代传统玻璃、石材、铝板等幕墙构件。在符合建筑“四性”要求的基础上，本产品采用高效单晶硅发电技术，具备高发电性能，可定制不同颜色、图案、尺寸等，充分利用建筑立面和屋顶空间，为零碳绿色建筑赋能。

创新板材

入围新产品：高压热固化木纤维板 — 轻质高强

入围单位：Compact wood 克姆伍德

板材可长久用在户外，无需后期维护，板材不分层，不开裂，装饰面颜色稳定。

入围新产品：东星无机水磨石 — 免烧制、零排放、可定制

入围单位：福建泉州南星大理石有限公司

东星无机水磨石引进意大利技术配方及先进设备，以回收天然大理石、花岗岩、奢石、玉石、贝壳等为骨料，采用进口环保白水泥与无机粘合剂，真空压制而成。产品免烧制、无树脂、零排放、低耗能、可异形、可定制。

入围新产品：超高性能混凝土 — 微裂缝自愈能力

入围单位：广州新尚艺术股份有限公司

UHPC 与普通混凝土相比，UHPC 抗压强度是其 3-6 倍，抗折强度是其 10 倍，耐久性是标准指标的 100 倍；UHPC 几乎可以做出任意造型，从平面到镂空(最大镂空率可达 70％）再到曲面等各种异形均可制作；材料具有自愈能力，且使用寿命高100年。

入围新产品：单元式集成UHPC高性能混凝土外挂墙板 — 集成、全构造防水

入围单位：华建集团上海建筑科创中心

以“集成”为目标的单元式混凝土外挂墙板体系，分别集成门窗、遮阳、阳台等多种外围护构、配件。高性能混凝土材料和轻钢龙骨支撑体系使得最大的单元墙板荷载仅为普通预制混凝土外挂墙板的三分之一，采用全构造防水技术，高度可达到6米，可服务多种类型的建筑立面。

入围新产品：PVF金属板 — 强耐紫外线、强耐腐蚀

入围单位：上海西蒙铝业有限公司

PVF全氟碳涂层由100%氟树脂组成，不含增塑剂，稳定性强。PVF涂层金属板具有出色的耐候性、保色性，耐热性、耐低温性、耐化学药品性，而且具有独特的不粘性，易清洁，防火性能优异。

入围新产品：反射隔热陶瓷砖（板）– 降低建筑物能耗

入围单位：新明珠集团股份有限公司

反射隔热陶瓷砖（板）比普通屋面漫反射更多的太阳射线，降低建筑物表面与周围空气温度以实现建筑物被动降温，从而减少制冷设备的电耗，对冬暖夏热地区的建筑节能具有重要意义，符合“双碳”目标绿色发展要求。其太阳光全波段反射比高达0.9以上，比专用反射隔热材料高20-30%，同时拥有其他材料无法比拟的耐候性、使用寿命、易清洁性能和强度。

入围新产品：开尔珐琅板 — 异形、超大尺寸

入围单位：浙江开尔新材料股份有限公司

北京国家会议中心二期整体建筑造型理念为“鲲鹏展翅、扶摇万里、飞檐反宇”，外立面幕墙采用异形双曲珐琅板构造出如鸟斯飞的图案。模具冲压、最大尺寸7.2米等均是珐琅工艺的极致体现。

创新玻璃

入围新产品： Low-E低辐射U型玻璃 — 解决U玻幕墙保温节能问题

入围单位：阿普尔顿特种玻璃（太仓）有限公司

创新性在U玻表面使用在线硬镀膜技术，高耐久度的膜层从根本上解决low-e膜层易遭破坏的问题，与U玻安装特点完美契合。

入围新产品：光控节能安全玻璃 — 自动变色

入围单位：广东万顺金辉业节能科技有限公司

变色功能：根据季节温度自动改变透光度，室内采光保持人体最适宜的舒适度，减少用眼疲劳，减少眩光，有助于眼睛健康；安全防爆：在玻璃自爆或受外力冲击破裂情况下，不会飞溅跌落，造成意外伤害。提高单片和中空玻璃安全性能；抗老化性能：屏蔽99%紫外线，保护家具，木地板，沙发，窗帘不褪色不变形。

入围新产品：A3.0隔热型防火玻璃 — 防火性能稳定

入围单位：皓晶控股集团股份有限公司

采用全新的防火液配方，提高了最终反应物的熔化温度，确保了更低的背火面温度,保证了在高温下残余结构的钢性；从配置结构上采用分体式结构，减轻了在最后时间里防火玻璃结构的被前期熔化结构的拉力，保证了防火结构的稳定性。

入围新产品：耀皮智能门窗玻璃 — 自动清洁

入围单位：江门耀皮工程玻璃有限公司

集自动清洁、超级静音、高节能、智能调光于一体，自洁功能具有永久性。玻璃借助太阳光和雨水实现自动清洁，无需额外擦洗。与市面上其它在玻璃表面喷涂、贴膜，产生临时清洁功能的涂层相比，耀皮自清洁玻璃，使用寿命是永久的。

入围新产品：无机全固态电致变色玻璃 — 透光率无极变化

入围单位：上海半人马企业发展集团有限公司

采用磁控溅射镀膜工艺，在玻璃表面溅射金属或金属氧化物。在3v直流电的作用下，玻璃的可见光透过率可以在60%～1%之间无极变化，遮阳系数同时在0.6～0.1之间无极变化。

入围新产品：光电玻璃NE幕墙屏系列 — 高清高亮

入围单位：深圳市晶泓科技有限公司

采用晶泓自主研发Drive-IN LED发光灯珠技术，芯片出光率更高，亮度可高达5000nits；透光度达90%以上，高清、高透、与建筑一体化；可室内紧贴玻璃幕墙安装，也可当结构玻璃使用。

入围新产品：彩虹X系列 — 多曲面变化

入围单位：深圳市深南益玻璃制品有限公司

彩虹X系列通过玻璃多曲面变化实现了建筑表皮波光粼粼的整体效果；自由曲面玻璃实现全钢；原本外用的炫彩膜作为夹胶内层出现；每片玻璃通过3D扫描与图纸对比来验收。

入围新产品：国家速滑馆超小半径彩釉弯钢化玻璃 — 超小半径、半钢化工艺

入围单位：天津北玻玻璃工业技术有限公司

国家速滑馆外侧设置22根直径35cm的印刷玻璃遮阳圆管，由晶莹剔透的超白玻璃彩釉印刷，凸起处密集、凹陷处疏松，玻璃管呈半透明状；与高透明度的曲面玻璃互相映衬，内设LED灯带，玻璃管结合夜景照明系统，在夜间呈现极具表现力的灯光效果，营造出轻盈飘逸的丝带效果，丝带使用的超白玻璃集成了小半径半圆弯曲、钢化、夹层胶片和渐变彩釉印刷等工艺。

入围新产品：智能纳米光阀膜 — 快速、节能、曲面

入围单位：浙江精一新材料科技有限公司

J1 AI纳米光阀膜及玻璃是精一新材料科技研发的可调节光通量的新型膜，通过纳米光阀（light valve）在电场作用下对纳米粒子定向排列，实现全过程可见光明暗调节。

入围新产品：光电智能建筑玻璃 — 高透光性、零碳排放

入围单位：智玻蓝芯(福建)光电科技有限公司

技术全程自主研发，采用特殊熔结工艺与玻璃基板相结合，获得多项国家发明专利，并通过建材玻璃3C 电子检测认证。生产过程中无任何废水、废气、废物排放，使用过程接近零碳排放。在日益重视碳中和的社会大环境中将大放异彩。

创新粉末

入围新产品：抗菌材料 — 高达99.9%的抗菌率

入围单位：广东广铝铝型材有限公司

广铝抗菌粉末涂料能让铝型材表面涂膜带有抗菌性，减少涂膜受到细菌、霉菌等有害微生物的侵害。广铝抗菌粉末是通过改进户外粉末而来，在保持户外特性的同时新增抗菌性能；该粉末喷涂在产品、配件、型材上能达高达99.9%的抗菌率。

入围新产品：抗菌抗病毒粉末VBS002 — 银离子缓释抗病毒技术

入围单位：立邦投资有限公司

立邦ClearShield银离子缓释抗病毒技术，通过锁定在缓释载体内的银离子少量游离析出，与病毒蛋白结构中的氢键结合，在完成对病毒结构的破坏之后，部分银离子重新被释放，为涂层表面带来持续保护；适用于医院、公共场所、食品区等容易发生交叉感染的场所或表面。

创新设计

入围新设计：云和悦西园 — 智能化设计

入围单位：广东天元建筑设计有限公司

运用AI智能分析技术、自动控制技术和智能传感技术并借助智慧平台从而实现全社区无感通行、电瓶车禁止上电梯、防止高空抛物、设备机房能耗监测、社区和居家环境监测等功能。

创新新风系统

入围新产品：无管道窗式新风系统 — 无管道实现室内空气过滤

入围单位：广州市住邦建材发展有限公司

无管道窗式新风系统由叁个部份组成：送风装置、排风装置、控制器，送风装置、排风装置直接安装在外窗上，形成一体化新风窗，节约室内高度空间。运行噪音低，室内既有足够的新鲜空气又能阻隔室外噪声。

创新门窗幕墙材料

入围新产品：100系列被动窗 — U值小于0.8W/（㎡.k）

入围单位：AAG亚铝

由中建八局第二建设有限公司联合AAG亚铝专为被动式建筑门窗应用设计；超高保温，寒冷地区K值≤1.0 ；T=1.8mm,增强壁厚，同时满足被动窗大开启强度。

入围新产品：低能耗门窗-S98系列铝塑复合门窗 — K≤1.1W/（㎡·K）

入围单位：北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司

框型材厚度98mm，整窗的传热系数 小于1.1 W/（㎡·K），气密性能8级，抗风压9级

入围新产品：WBCY80内倾侧滑窗 — 隐扇设计

入围单位：栋梁铝业有限公司

栋梁WBCY80系列，以旋开平移方式实现了推拉平开的综合性能；室外隐扇设计，室内框扇共面一致、旋开窗扇四点平衡受力，避免开启扇偏角下垂；水密性6级、气密性8级、抗风压9级、性能高。截面较大,室内外可选双色。

入围新产品：塞尚系列断桥内开内倒窗 — 传热系数达1.6K/【W/（㎡·K）】

入围单位：佛山市百利玛门窗有限公司

高品质、高性能，气密性达8级，水密性6级、抗风压9级、传热系数达1.6K/【W/（㎡·K）】

入围新产品：AOW80F平推窗 — 高承重、隐扇设计

入围单位：广东贝克洛幕墙门窗系统有限公司

承重更好，安全、耐用，关闭后可实现整扇外平推与建筑融为一体，采光不受扇框开启轨迹干扰。

入围新产品：北欧风情系列内开内倒一体窗 — 隐藏式排水

入围单位：广东凤铝铝业有限公司

采用多腔体30mm宽隔热条，产品更为节能；运用等压、雨幕原理使整窗的水密性、气密性更好；采用四道密封，腔体发泡填充，保温性能更加优越；窗扇与窗框齐平，内开玻扇安装小护角，有效保护家人安全；隐藏式排水，外观美观大方。

入围新产品：高登·静谧系列断桥平开窗 — 高性能窄边框外开窗纱一体

入围单位：广东高登铝业有限公司

系统的型材结构设计，标配大品牌配件、辅件，实现高性能外开窗纱一体，抗风压性能达9级，水密性能达6级，气密性能达8级；窄边外框结构，搭配框扇平齐内外立面，展现出非常立体、简约的外观效果。

入围新产品：4-115C系列外平开窗（金刚网一体） — 性能达到国标至高等级

入围单位：广东坚美建筑科技发展有限公司

窗扇一体设计，通风防蚊虫；开启部位带有防护栏，具有较高的安全性能，能防止室内人员意外坠落，有效阻挡室外人员非法闯入；水密、气密、抗风压等性能均达到国标至高等级；内开纱扇圆弧护角设计，有效降低磕碰风险。

入围新产品：WYT115断桥提升窄扇二轨（1扇+1固定）推拉门 — 全新转角开启设计

入围单位：广东伟业铝厂集团有限公司

转角无立柱设计，转角开启设计，实现自由无顺序开启门扇，采用传动盒传动，减少整套系统门窗的厚重感。

入围新产品：YQ868吊挂式气密推拉窗 — 高气密水密性推拉门窗

入围单位：广东新合铝业新兴有限公司

采用了独特的侧挂式上吊轮形式，全系采用胶条密封，在保证推拉顺畅的同时提高了整体门窗的气密、水密性能。

入围新产品：SLK-BD105系统被动窗 — 被动式设计

入围单位：黄山萨洛凯铝业有限公司

SLK-BD被动系统窗是为被动式建筑开发的一款高效节能的铝合金门窗，安装5mm双银low-e+16Ar+5mm双银low-e+16Ar+5mm中空钢化玻璃，采用三元乙丙发泡胶条进行三道密封；被动式家庭效率等级达到phC级，能够满足被动式建筑的需要。

入围新产品：德重108A被动系列铝木内平开窗 — 被动门窗解决方案

入围单位：上海德重建筑节能门窗有限公司

腔体结构：多腔体三道密封

保温性能：0.8（W/㎡.K）

气密性：8级

水密性：6级

抗风压性：9级

入围新产品：德重103静音系列铝木窗纱一体内平开窗 — 静音降噪

入围单位：上海德重建筑节能门窗有限公司

腔体结构：多腔体三道密封

阻燃性能：B1级

节能系数：U≤1.36-1.8（w/㎡.）

气密性：8级

水密性：6级

抗风压性：9级

入围新产品：YKK AP灰色电泳工艺 — 高耐候

入围单位：威可楷爱普建材有限公司

YKKAP灰色电泳是在铝型材阳极氧化工艺基础上，再进行有色电泳，形成具有紧密分子结构的有色复合膜，兼具了稳定性与耐候性。有色电泳工艺又丰富了铝合金型材表面处理的色彩。较国内常见的粉末喷涂工艺具有显著的高耐候性特点，又较氟碳工艺有明显的价格优势。

入围新产品：新立基76系列铝合金隔热真空玻璃节能窗—减少铝材消耗量且保障门窗保温性

入围单位：新立基节能玻璃（天津）有限公司

通过国家实验室检测，其保温性能K值达到了被动式门窗要求的1.0 W/（㎡·K）。但铝材消耗量每平米减少5KG左右。相对主流产品，节约型材30%左右，每平米窗户铝材生产产生的碳排放可减少约84Kg。

入围新产品：因诺简约艺术门窗 — 无缝焊接、双面弧设计

入围单位：中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司

简约风格化艺术门窗，“简约”系列型材无缝焊接一体成型内R角技术是整个门窗行业一次新的革新。特殊的圆角设计有别于45°拼接造型，不仅体现出有机一体，未来科技感，更有亲和力。

入围新产品：90度悬开窗五金系统 — 多种开启于一体

入围单位：东莞市斯坦福五金有限公司

斯坦福五金90度悬开窗 -最高1.6米，最宽 2米 。集内或外平开窗的通风采光效果，上悬或外平开上悬窗的防雨功能于一体。

入围新产品：FNPC03内开防火窗五金系统 — 免加工型材安装

入围单位：广东合和建筑五金制品有限公司

FNPC03内开防火窗五金系统，除满足相关规范和行业标准要求外，还兼顾日常使用。除执手外的零部件都免加工型材安装；配置的耐火隐形铰链隐藏式安装，美观且有效保证了整窗系统的密封性能。

入围新产品：承重型可调角度带定位上悬铰链 — 自行调节开启角度

入围单位：广东维他科技有限公司

本铰链采用多点定轴联动的设计架构，取消了传统摩擦滑块，大幅降低了开启闭合时产生的磨损现象，争强了整体使用寿命的同时还实现了良好的静音效果，集成了开启角度可调、开启后带定位的功能。

入围新产品：好博窗控智慧家居门窗控制终端内开内倒 — 智能改造

入围单位：深圳好博窗控技术股份有限公司

实现传统门窗快速智能化改造。免拆卸门窗组件，只需加装电动感应装置就让家中门窗秒变智能；告别传统“拉拉拽拽”，开启美好未来空间生活；多交互开启方式：微信小程序远程控制开关窗；智能语音交互；感知风雨天气，每天定时开关。

入围新产品：滑撑 — 免铣槽欧标滑撑

入围单位：兴三星云科技有限公司

产品设计巧妙，性能卓越。承重高，适配欧标外开窗，最大承重60Kg；结构巧，定位封头分左右设计，可靠、安全；性能优，铜制滑块，滑动更加顺畅，耐磨静音；易安装，免铣槽设计，安装方便快捷。

入围新产品：智能内平开下悬五金系统 — 智能语音

入围单位：亚萨合莱国强（山东）五金科技有限公司

本智能系统有三种开启模式：平开、锁闭、悬开。可通过手机APP、遥控、语音、86盒控制开关来控制窗的开启与关闭；智能语音、微信控制、手自一体、风雨自动关窗、高容错率自动纠错。

入围新产品目：LEF隔热条 — 无需泡沫填充、改善UF值、加工工艺简单

入围单位：恩信格国际贸易（上海）有限公司

采用工业等级的高质量Low-ε金属铝膜,厚度仅为0.12mm；

极低的辐射系数ε= 0.03（可阻挡97%的红外辐射）；

具有很好的化学抗性，耐高温胶可适用于粉末喷涂及阳极氧化（200°C/20 分钟）。

入围新产品：彩色发泡复合密封胶条 — 色彩多样性

入围单位：江西奋发有限公司

色彩多样性，可根据客户需求调色。解决了普通三元乙丙只能做黑色的局限性，为建筑密封条市场增光添彩。

产品多样性，可根据客户需求提供符合要求的密封方案及产品。

硬度多样性，可以调整不同发泡硬度来满足产品的性能指标达到最大化。

入围新产品：ENsafe EG高强度EVA — 突破辊压技术

入围单位：佛山市依恩胶片科技有限公司

依恩科技历经 3 年研发，赋予 EVA 材料更广泛的应用。EG 产品突破辊压及高压釜技术，实现批量高效生产。其极低吸水性，可广泛应用于户外的裸边安装而无须封边。拉伸强度高于 PVB 胶片的建材行业标准。

入围新产品：硅宝1086高性能防水耐候密封胶 — 耐高温

入围单位：成都硅宝科技股份有限公司

该产品具有卓越的耐高低温性能、优异的防水密封和耐气候老化性能，对亚克力、PC、玻璃、金属等多种材料具有优异的粘粘性。

入围新产品：固诺&杜邦亮瓷美缝剂 — 持久亮泽

入围单位：固诺（天津）实业有限公司

法国A+环保认证；品质健康之选；打造家居美学

入围新产品：安泰-组角结构胶615 — 高强度、高韧性

入围单位：广州集泰化工股份有限公司

本产品具有高强度、快固化、高硬度、粘接性优异等特点，适用于系统门窗角部的组角结构固定及密封。对铝材、不锈钢、镀锌钢和黄铜都有良好的粘结力，也适用于金属和木质建筑的粘结。

入围新产品：SS518防污染硅酮耐候密封胶 — 耐候、防污染

入围单位：广州市白云化工实业有限公司

与常规硅酮耐候密封胶相比，不仅具有优异的耐候性能，而且具有优异的防污染性能，可以最大程度的减少金属（如浅色铝板）及石材幕墙接缝附近的扩散污染现象，不会对石材等多孔性材料产生污染，对各类金属板、大理石、花岗石等材质具有良好的粘结效果。

入围新产品：DJ-A3-YH996 — 耐火等级达到A3级别

入围单位：广州以恒有机硅有限公司

DJ-A3-YH996是单组分、室温固化，具有防水、防火、防腐的耐候性粘接装配等多功能硅酮密封胶，具有优异的耐候性和密封性能，符合国标GB 23864-2009要求，耐火等级达到A3级别。

入围新产品：慧鱼零级慧鱼通用锚固胶 — 无毒无害专利配方

入围单位：慧鱼（太仓）建筑锚栓有限公司

慧鱼全新通用锚固胶FIS V Zero拥有无毒无害专利配方，产品不含氧化二苯甲酰和其他分类为对环境有害、致敏和刺激眼睛的物，采用环境友好型化学品和专利保护的固化机制最大限度地保护人和环境。

入围新产品：DOWSIL 375 建筑和玻璃嵌入灌封胶 — 经久耐用、高效

入围单位：陶氏（上海）投资有限公司

DOWSIL 375 建筑和玻璃嵌入灌封胶开发用于将平板玻璃、曲面玻璃或夹胶玻璃固定于U型槽内的室内外应用，是自流平的双组份聚氨酯胶，设计用于玻璃板片的底部支撑材料。

入围新产品：锂电子电池硅负极胶 — 高粘、高物理/化学稳定性

入围单位：浙江时间新材料有限公司

利用该粘接剂能够解决现有技术中采用SBR粘结剂时易导致硅极片断裂或活性物质脱落的问题，达到提高粘结剂柔韧性和粘结剂的目的，从而提高电池的循环稳定性，同时达到高电池电压下的持久黏性发挥。

以上排序按细分产品企业名称首字母

北极星建筑奖致力于全建筑领域创新产品的推广，为获奖产品搭建商业合作桥梁。奖项涵盖多种传播设计，包括论坛、出版、展览等，每年的北极星展览吸引数以万计的开发商及工程单位前来“打卡”。2022年3月11-13日以上入围产品，将于展览现场展示，且现场进行终极演讲PK，角逐年度TOP 10。



2021年北极星奖现场

2021-2022北极星建筑奖入围新产品名单公布 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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