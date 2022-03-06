女孩参加同学会醉酒后被轮奸，事后隐瞒：丢人，并且也不知道是谁徐达万丽宾馆闺蜜

0 分享至 用微信扫码二维码 分享至好友和朋友圈 文|仙仙 有人说，世界上最好的情谊就是同学情谊，然而最好的人也可能是伤害你最重的人，特别是那些人喝了酒以后，不但控制不住思想也控制不住下半身，毁掉的不仅仅是他们自己的人生，更是女孩子一辈子的清誉 而前不久就看到这样一则帖子，内容令人唏嘘不已。 孙雅和万丽是在大学的好闺蜜，从大一认识时起关系就非常要好，几乎形影不离，而两个人也同样漂亮，被同学们称为姐妹花，令人羡慕。即使到了假期的时候也不舍得分开，比情侣更像情侣。 可各自回家不得不分开，于是孙雅就邀请万丽去自己家乡玩几天，万丽自然没有意见，赶忙退了回家的车票，登上了和好闺蜜回家的车。 而回到了孙雅家的小县城，来接站的是孙雅的发小徐达，高中毕业后就不上学了，现在开了一家店，开了一辆小车来接他们，然后带着两个美女在县城里兜风，之后还请她俩出去吃饭接风，让万丽深感有好同学就是好啊，什么都能被照顾，这让孙雅也很骄傲。 到了第二天，徐达就凑了一个局，本来除了他们三人，徐达还叫来了整整10个人，包括徐达表弟徐子晨，好友黄宇和农开岩，他俩也同样是孙雅和徐达原先的同学，一群人声势浩荡地去KTV唱歌喝酒，同…