旅游 湖南省文化和旅游厅研究部署首届湖南旅发大会活动策划及宣传推广工作_TOM旅游
3月5日，湖南省文化和旅游厅组织召开专题座谈会，研究部署首届湖南旅游发展大会总体活动策划及宣传工作。湖南省委宣传部副部长、省政府新闻办主任卿立新，湖南省委宣传部副部长、省文化和旅游厅党组书记、厅长李爱武，省文化和旅游厅党组副书记、副厅长、省文物局局长陈远平，省文化和旅游厅二级巡视员王鹏、黄国斌出席座谈会。 座谈会现场 湖南省文化和旅游厅供图 座谈会上，结合会议主题，舒斌、夏似飞、陈杨、刘睿懿、崔杰阳、陈伏姣、古湘、左毅、杨国林等与会专家相继发言，依据各自机构优势和工作实际，针对首届湖南旅发大会活动策划、新闻宣传工作，提出了有价值的意见和建议。 卿立新要求，要尽快结合大会主题，做好首届湖南旅发大会宣传推广素材搜集和整理，以宣传视角、创意思维、产业逻辑规划大会主体活动，通过中央、省、市、区（县）等各级媒体，充分发掘大会特色亮点，整合活动及内容资源，实现新闻报道多样化、全覆盖，提升旅发大会的传播力和影响力，为全省旅游业高质量发展营造良好氛围。 “宣传就是活动，活动就是宣传，两者紧密联系，要做到无缝对接。”李爱武表示，要跳出常规思路，以年轻人的视角，从消费者的角度，更多地运用创意思维做好活动策…