缅甸移民监督及人口管理部,于3月5日晚发布通告信息称,4月1日起,有外出远行、旅行需求者,必须随时携带身份证,远行、旅行证明文件不再有效。 资料图 缅甸移民监督及人口管理部表示,有按既定"班钦"计划,相关部门持续在为民众们办理身份证。因此4月1日起,民众们远行、旅行、夜宿,以及需出具身份证方能办理的相应业务,必须出示身份证接受检查,不再接受持有远行、旅行证明文件。 持有假身份证以及持有多张身份证的行为,均属于违法行为。