阳宅风水知多少：有的房子会养人，有的房子会伤人民宿客厅阳台麻瓜酒店

0 分享至 用微信扫码二维码 分享至好友和朋友圈 要说房子的事情，还得先说一下我的背景。我从事的是能量调理、咨询方面的工作，跟随师傅修行。我的师傅也是非常三次元，很反对我们把自己整的神神叨叨，所以除去工作以外的时间，都是保持在麻瓜或半麻瓜（小编注：麻瓜是指回避现实生活，关注内心世界）的状态，把顶轮（小编注：顶轮位于头顶中心天灵或称百会的位置，这个脉轮被称为灵魂的基地）关得死死的。 对于灵扰，真心是见怪不怪了，有天凌晨在自己家里打开房间门去客厅找吃的，一推门就看到一个白影子，依稀可以看清五官的那种飘了过去，看到我还回了头。当时有点吓到，然后回屋拿了工具开始做事，给请走了然后做了个结界才睡觉。 前面介绍完了自己，我想表达的是，法师也是正常人！不穿袍子爱逛淘宝打游戏，除了工作时间通灵做事服务客户，其余时间我们真的很正常！ 下面进入正题。最近和男友去外地，他让我选酒店，我就找啊找，找到个老洋房公馆那种的，价格也不低，比之前常住的某品牌酒店还贵，地段差不多都是在那一块。重点是带个露天阳台，窗外花园，就觉得很好看。我从来没想过选酒店还要自己拿工具看看空间能量，不过也可能是因为这家算不上是“酒店”，…