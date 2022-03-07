一周旅行指南 北京王府半岛Jing法餐厅推出全新主厨菜单，迪拜未来博物馆正式开放界面新闻 · 旅行

记者 | 底伊乐 编辑 | 严之俊 1、万豪国际集团计划于2022年在亚太地区新开设近100家酒店 万豪国际集团近日宣布将在亚太地区进一步扩大业务版图，并于 2022 年底实现第 1000 家酒店开业里程碑。集团预计2022年在该地区开设近 100 家酒店，并继续致力于为亚太地区的宾客、业主和社区带来卓越且独特的旅行体验。其中，新开计划酒店一半以上均位于中国，包括丽思卡尔顿隐世酒店、长沙建鸿达JW万豪酒店及新濠影汇-澳门W酒店等。 2、四季酒店集团强化发展项目和商业战略，推动2022年及未来策略性扩张 四季酒店集团近期表示将进一步扩展奢华酒店、度假酒店与私人住宅的市场版图，稳固其行业标志性地位。同时，集团推出更多丰富的私人度假住宅、奢华租赁别墅与度假住宅，以及定制私人飞机体验，不断升级Four Seasons at Home线上零售服务，为人们提供多种奢华生活方式产品及体验。目前，四季酒店集团有超50个新项目正在计划与发展中，包括意大利、西班牙、中国、日本、哥伦比亚、伯利兹和美国等主要市场。 3