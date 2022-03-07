广西巴马：全面推进“旅游+” 着力培育特色文旅品牌-新华网

近日，巴马瑶族自治县（以下简称“巴马”）召开2022年河池市旅游发展大会参观点项目建设专题会，部署推进28公里乡村振兴示范带、数字健康小镇旅游酒店、寿源田园综合体（茂雄项目）、赐福大道、夜游赐福湖等12个大项目40个具体项目等参观点的建设工作。 巴马赐福湖 作为广西特色旅游名县，巴马自2017年成功“创特”以来，紧紧围绕自治区赋予的巴马国际长寿养生旅游胜地和广西大健康产业龙头基地战略定位，坚持规划引领，努力推动巴马旅游业从单一的景区景点观光游向融合大健康的康养旅游转变、从封闭的单循环模式向开放的“旅游+”模式转变。同时，深入挖掘地方特色资源，走生态路，打文旅康养牌，文旅重大项目稳步推进，旅游服务品质得到提升，产业结构不断优化。2021年11月，以评分排名第一档的成绩顺利通过广西特色旅游名县复核评议。依托文化旅游产业建设成果，巴马于2021年成功竞选2022年河池市旅游发展大会承办权。 水波天窗（百鸟岩） 巴马着力对本地特色文化的挖掘与打造，围绕特色人文、景区、餐厅、县城、村镇、街区、节庆等角度，大力培育当地的特色文化旅游品牌。2021年5月，《瑶族祝著节》《壮族补粮习俗》入选第五批国家…