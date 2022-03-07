原标题：携程：2021年女性为旅游支付的人均花费比男性高33% （全球旅报2022年3月7日讯）携程发布《2022“她旅途”消费报告》。报告显示，2021年携程女性用户人均旅游订单较2020年增长11%。女性为旅游支付的人均花费高于男性33%，直播订单中女性下单占比为62%。此外，2021年新一线城市女性用户旅游消费增长迅猛，消费总额同比增长30%，已达到一线城市的65%，且人均旅游消费增幅位居第一，预计未来将逐渐与一线城市看齐。 近几年研学旅游在辣妈群体中走俏，尤其是“双减”政策实施后，辣妈的精力投入到孩子的素质教育和兴趣培养上。携程“她旅途”消费报告显示，2021年通过携程报名研学游的订单量实现双位数增长，女性是研学旅游主要预订群体。辣妈们更加关注孩子的兴趣培养和眼界拓展，2021年亲子户外活动、独立营（夏令营、冬令营等）、科学探索、房车体验等研学产品最受辣妈们欢迎。 随着“三孩政策”全面放开，多孩家庭逐渐加入旅游出行大军。报告显示，2021年二孩及二孩以上的多孩旅游订单同比上涨22%，多孩订单女性下单比例高达六成。多孩家庭既喜欢玩乐园，也喜欢逛古迹。最喜欢去的景区有：上海迪士尼度…