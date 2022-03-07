携程：新一线女性旅游人均消费增幅超一线城市 鄂宁陕增幅排前三上海市_新浪科技_新浪网

DoNews 3月7日消息（刘文轩）近日，携程发布《2022“她旅途”消费报告》。报告显示，2021年女性为旅游支付的人均花费高于男性33%，直播订单中女性下单占比为62%。花得多、买得多、省得多是当代女性的旅游消费三大特点。随着新一线城市的崛起，其女性用户人均旅游消费增幅超过一线城市。同时，新的生育政策背景下多孩旅游订单增长22%。有趣的是，独自出行的户外女性也增长了50%。 （一） “她经济”加码下女性旅游的三重身份：辣妈族、飒爽女、老来俏 1、辣妈族：双减后研学游大热；“多孩旅游”订单上涨22% 近几年研学旅游在辣妈群体中走俏，尤其是“双减”政策实施后，辣妈的精力投入到孩子的素质教育和兴趣培养上。携程“她旅途”消费报告显示，2021年通过携程报名研学游的订单量实现双位数增长，女性是研学旅游主要预订群体。辣妈们更加关注孩子的兴趣培养和眼界拓展，2021年亲子户外活动、独立营（夏令营、冬令营等）、科学探索、房车体验等研学产品最受辣妈们欢迎。 随着“三孩政策”全面放开，多孩家庭逐渐加入旅游出行大军。报告显示，2021年二孩及二孩以上的多孩旅游订单同比上涨22%，多孩订单女性下单比例高达…