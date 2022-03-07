浙江嘉兴经开区通报密接者轨迹 嘉善县第三轮重点区域核酸检测结果均为阴性酒店核酸检测嘉兴市

2022年3月7日07：30，浙江嘉兴市疾控中心接到协查信息，有外省确诊病例的密切接触者李某某在嘉兴经开区有活动轨迹，区公安分局会同市疾控中心立刻开展流行病学调查，现将李某某的主要轨迹通报如下。 （一）3月3日 乘坐Mu2157航班，从西安到上海虹桥机场，之后直接在上海虹桥火车站乘坐G7365到嘉兴南站（16：07-16：35），从嘉兴南站打车到达如家联盟华驿精选酒店（洪仁路36号）入住；17：27打车去越秀集市一楼卖服装的店购物，在西西里服装店买了衣服，全程戴口罩；18：42打车回住宿酒店后无外出。 （二）3月4日 08：30分左右打车到中国邮政储蓄银行（嘉兴市分行营业部）工作；12：41打车回酒店休息；13：47打车去中国邮政储蓄银行（嘉兴市分行营业部）工作；20：00左右步行至住宿酒店后无外出。 （三）3月5日 08：44左右打车从住宿酒店至中国邮政储蓄银行（嘉兴市分行营业部）工作；17：30从银行步行至威尼斯汤泉水汇（中环西路1441号）洗澡；20：54左右出来步行至住宿酒店后无外出。 （四）3月6日 8：47左右从住宿酒店打车去中国邮政储蓄银行（嘉兴市分行营业部）工作；11：…