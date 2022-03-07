民进中央建议：将国外高端文旅转化为内循环 旅游 大众新闻网—大众生活报官网

新冠肺炎疫情正给全球文化旅游消费市场带来深刻而持久的影响。民进中央今年提交了一份界别提案，建议加快文旅行业转型升级，利用有利“窗口期”将国外高端文旅消费转化为内循环的国内消费。 提到这份界别提案，全国政协委员、民进天津市委会副主委、天津市教育科学研究院院长金永伟说，新冠肺炎疫情使国际旅行受限，出境的高端文化旅游消费受到抑制。与此同时，国内文化旅游消费市场不断扩大，高端文化旅游供给不断增强，具备了承接国内“高净值”人群文旅消费需求的能力。 “去年‘十一’黄金周期间，文化和旅游部发布数据显示，全国实现国内旅游收入3890.61亿元，恢复至疫情前同期的59．9％。全国国内旅游出游5.15亿人次。”金永伟说，数据恢复的同时也可以看出，国内游市场出现一些明显的结构性变化，旅游客流主要集中在省内，本地游、周边游、近郊游成为主流。海南等地以免税购物和休闲娱乐为主的高端文旅消费显露头角，自驾游、自助游和以短时间、近距离、高频次为特点的“轻旅游”“微度假”受到青睐。 民进中央调研后认为，将国外高端文旅消费有效转化为国内消费内循环，将高端出境游游客吸引回国内，在国内有效解决部分游客的出境购物、“海淘”、休…