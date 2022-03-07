中国驻韩使馆发布APP办护照重要提醒和避坑提示 旅游 大众新闻网—大众生活报官网

据中国驻韩国大使馆微信公众号消息，近期，使馆发现以下代办机构递交的材料存在严重伪造、篡改等不良行为，且多次提醒警告仍不改正。根据相关法律，使馆对于在申请过程中存在弄虚作假行为的，将不予签发护照。鉴于该代办机构已严重扰乱办证秩序，自即日起，使馆不再接受该机构转交的护照申请。如您已委托该机构代办，建议及时查询办理状态，避免更大损失。 机构名称：대명행정여행사 地址：서울특별시 구로구 디지털로 27길 133（가리봉동89－47） 使馆将保留对存在违规行为代办机构追究责任并采取进一步处理措施的权利。使馆始终重视每份申请，无论是本人亲自提交，还是通过代办机构转递，审核标准均完全相同。如您确需通过代办机构转递申请，请谨慎选择，以免耽误正常业务办理。 此外，中国驻韩国大使馆提醒： 1． APP上的护照订单通过预审后，订单状态将变为“复审中”，此时就可以邮寄纸质材料了。使馆只有在收到纸质材料后，才能受理您的申请并进入“待制证”状态。 2． 在APP上申请办理护照的时候，必须要由本人进行人脸识别操作，系统将截图留存比对，以确保相关申请确实由本人提交。请不要在未进行人脸识别的情况下直接点“跳过”，不要…