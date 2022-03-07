我国全面进入大众旅游时代 旅游业迎重要机遇期 旅游 大众新闻网—大众生活报官网

在全面建设小康社会的历史进程中，假日经济发挥了积极作用，大大刺激了消费、拉动了内需，其中，旅游是一道亮丽的风景线。《“十四五”旅游业发展规划》指出，我国将全面进入大众旅游时代，旅游业发展处于重要战略机遇期。完善假日经济结构，有利于推动旅游业高质量发展。 假日制度安排带来旅游热 假日经济指在法定节假日期间产生的以旅游消费为主，进而带动商品、餐饮、文化、交通、物流等综合消费，以及相关贸易和投资活动的总和。1999年，国家修订发布了《全国年节及纪念日放假办法》，通过对法定假期与周末两天作息时间的调整，形成了春节、劳动节、国庆节3个连休七天的“黄金周”。在国民经济和居民可支配收入稳步增长的情况下，“黄金周”制度增加了相对集中的、可自由支配的休闲时间，旅游消费意愿因此得到了明显提升，国内旅游市场得以快速发展。随着传统文化的复兴和旅游休闲需求的增长，国家在综合考虑各方面因素后，将原来的“黄金周”逐步调整为现在的春节、国庆节、元旦、清明节、劳动节、端午节、中秋节“两长五短”共7个法定假期。在过去20年里，旅游业是假日制度调整的最大受益者，持续增长的假日旅游，在释放需求、扩大消费和拉动经济增长方面取得…