大熊猫国家公园：配套政策暂未出台 影响建设进度 旅游 大众新闻网—大众生活报官网

去年10月，涉及四川、陕西、甘肃3省的大熊猫国家公园正式设立，保护大熊猫生活栖息地和生态系统工作步入新阶段。 大熊猫国家公园建设取得了哪些阶段性成果？下一步可以从哪些方面着力？ 谈变化 四川片区8000多种伴生动植物得到“伞护” 2017年，大熊猫国家公园体制试点正式启动，范围涉及四川、陕西、甘肃3省。2021年10月，大熊猫国家公园正式设立。 “大熊猫国家公园四川片区面积1．93万平方公里，涉及原有自然保护地64个。”全国人大代表、四川省生态环境厅厅长王波说，自试点以来，四川片区完成廊道植被恢复68平方公里，不仅保护了大熊猫，也让8000多种伴生动植物得到“伞护”。 这些变化，全国人大代表、四川省雅安市石棉县栗子坪彝族乡元根村党支部副书记毛珍芳也感受颇深。“我们村位于大熊猫国家公园栗子坪片区。随着大熊猫保护工作的推进，村里发展起生态旅游，村民们开起了民宿，当起了导游，卖起了腊肉等土特产，收入大大增加，留在村里发展的年轻人也越来越多。” 变化，也在陕西和甘肃发生。全国人大代表、陕西省林业局副局长昝林森说，体制试点以来，陕西将13个原有保护地管理机构进行整合，设立5个管理分局，管护站由原…