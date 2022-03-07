[【图】对话捷途李学用:让捷途“旅行+”更落地_汽车之家] [汽车之家 资讯 ] 自捷途品牌成立至今，“旅行+”一直伴随着捷途成长壮大，这种聚焦策略使捷途汽车在过去的2021年全年实现销量154077辆（含出口），同比增长17.9%，累计总销量突破46万辆。近日，在 捷途X90 ( 参数 | 询价 ) 子龙上市发布会结束后，捷途汽车副总经理、营销中心总经理李学用与汽车之家进行了一场深入对话，他表示，在捷途品牌发布的第五个年头，也就是捷途的2.0阶段，将致力于真正让捷途的“旅行+”更落地。 媒体： 跟您探讨一个问题，在您的带领下不光自己成了网红，越来越成熟的两个新网红都起来了。跟您探讨一个场景营销的问题，因为昨天您提到了一个问题，子龙的上市，您是根据好多用户的需求来做出了改变。我想跟您聊一下场景营销的问题，子龙的用户画像是什么，如果让你设置一个场景，你会用什么样的场景来聚焦你想吸引到的用户，子龙如果从场景的角度，它跟我们接触其他的车型又有哪些区隔？还有你如果从场景的角度真正地设置了哪些是根据子龙用户需求设置的需求，就像你昨天提到的需求具体展开说一说？ 李学用： 首先从本次上市说起，我们去…