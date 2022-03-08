“她经济”旅游消费有多旺？携程：女性出游人均花费比男性高33% 2022-03-08 07:41 来源： 红星新闻 “她力量”“她经济”是近年来热度持续上升的热词，在旅游消费领域有怎样的新变化？3月7日，“三八”国际妇女节来临之际，携程发布的《2022“她旅途”消费报告》披露了更多细节—— 2021年女性为旅游支付的人均花费高于男性33%，直播订单中女性下单占比为62%。花得多、买得多、省得多是当代女性的旅游消费三大特点。随着新一线城市的崛起，其女性用户人均旅游消费增幅超过一线城市。同时，新的生育政策背景下多孩旅游订单增长22%。有趣的是，独自出行的女性也增长了50%。 携程认为，旅游消费存在女性“四高”现象：高话语权、高消费额、高品质、高性价比。旅行度假，超六成家庭是由女性主导。携程女性用户中，2021年人均旅游订单较2020年增长11%。 “她旅途”的消费有多足？报告显示，2021年女性为旅游支付的人均花费高于男性33%；超四成女性选择入住4星级以上酒店。报告也显示，到免税店、奥特莱斯、一线品牌店购物的女性用户占比64%，人均购物花费达3万元。 携程“她旅途”消费报告还分析了202…