厦门再添保障性租赁住房供应新渠道 _ 东方财富网

■我市发展保障性租赁住房，重点解决新市民、青年人的阶段性住房困难。 ■市住房局昨日上午召开新闻发布会。 ■我市鼓励多主体参与投资建设保障性租赁房。 满足新市民群体租住需求，厦门再推新举措！近日，市住房局与市资源规划局联合印发《厦门市国有企事业单位利用自有用地建设保障性租赁住房试点实施方案》(以下简称《试点方案》)。 《试点方案》坚持目标导向，在设计上突出了针对性、科学性和规范性。昨日上午，市住房局召开新闻发布会，对《试点方案》做权威解读。 文/记者高金环陈歆玥 通讯员邹婷图/陈立新 鼓励多主体参与投资不需要补缴土地价款 本次试点鼓励多主体参与投资。《试点方案》适用于我市行政区内的央属、省属、市属、区属国有企业(含国有控股企业)、事业单位利用依法国有建设用地使用权的空置土地，在保持权属不变、满足规划和安全等要求的前提下，可申请建设保障性租赁住房。 在这当中，批建项目的土地用途须变更土地性质，但不需要补缴土地价款，这大大降低企业建设成本，提高市场主体参与建设保障性租赁住房的积极性。此外，项目按宗地申请，根据宗地的空置情况可整体或部分建设，有效提高土地利用率。 规模不少于200套(间) 建筑…