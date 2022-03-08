旅游 索菲亚2021年游客数量增长44%_TOM旅游

新冠肺炎疫情使得索菲亚游客数量减少 ，但2021年索菲亚游客数量同上年相比增长了44％，显示出积极的趋势。然而，全球旅游业恢复仍有很长的路要走。 在新的一年里，索菲亚将持续发挥自身作为旅游目的地的潜力。索非亚市打造了一系列旅游产品，并已正式推出了《索菲亚葡萄酒地图》（Wine Map of Sofia）。《索菲亚观鸟地图》（Meet the birds of Sofia）以及《索菲亚艺术地图》（ART Arts in Sofia）这两个地图也将在不久后亮相。新的旅游产品将吸引来自保加利亚国内外的游客。2021年，全市的旅游相关税收达到126万列弗（2020年的数据为96.4万列弗）。 当前数据显示，游客在索菲亚的平均停留时间为2天， 留宿数量 增长了50％。根据保加利亚旅游部综合游客信息系统（UTIS）的数据，2021年索菲亚旅游业收入达到1.4亿列弗。 有趣的是，在索菲亚最活跃的游客群体来自30岁至44岁这个年龄段。在数量方面，男性游客明显超过女性游客。连续第2年，保加利亚国内游客占比高于外国游客（前者占52％，后者占48％），而在留宿该市的游客比例方面，国内游客占比低于 外国游客 …