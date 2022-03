旅游 索菲亚2021年游客数量增长44%_TOM旅游

新冠肺炎疫情使得索菲亚游客数量减少 ,但2021年索菲亚游客数量同上年相比增长了44%,显示出积极的趋势。然而,全球旅游业恢复仍有很长的路要走。 在新的一年里,索菲亚将持续发挥自身作为旅游目的地的潜力。索非亚市打造了一系列旅游产品,并已正式推出了《索菲亚葡萄酒地图》(Wine Map of Sofia)。《索菲亚观鸟地图》(Meet the birds of Sofia)以及《索菲亚艺术地图》(ART Arts in Sofia)这两个地图也将在不久后亮相。新的旅游产品将吸引来自保加利亚国内外的游客。2021年,全市的旅游相关税收达到126万列弗(2020年的数据为96.4万列弗)。 当前数据显示,游客在索菲亚的平均停留时间为2天, 留宿数量 增长了50%。根据保加利亚旅游部综合游客信息系统(UTIS)的数据,2021年索菲亚旅游业收入达到1.4亿列弗。 有趣的是,在索菲亚最活跃的游客群体来自30岁至44岁这个年龄段。在数量方面,男性游客明显超过女性游客。连续第2年,保加利亚国内游客占比高于外国游客(前者占52%,后者占48%),而在留宿该市的游客比例方面,国内游客占比低于 外国游客 …