智通财经APP获悉,据投资界报道, 蚂蚁 便利宣布完成5000万人民币A轮 融资 ,投资方未透露。 据公开资料显示,蚂蚁便利成立于2018年12月,是一家 酒店 无人智能 售货机 制造商,为安徽实发讯息通讯科技有限公司旗下品牌,应用于酒店无人售货机,专注于帮助酒店进行客房体验服务提升,以强大的IoT智能硬件设备、AI智能营销分析系统、商品供应链体系、仓储 物流 服务和利益捆绑的深度服务模式。 特别声明:以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储服务。 Notice: The content above (including the pictures