昼伏夜出 西藏“钢轨医生”节日保障拉林铁路运行

图为探伤工人夜间使用超声波探伤仪器检查钢轨状态。 拉巴次仁 摄 “作业位置在色拉丘隧道进口800米处，钢轨波形图显示正常……”近日，正是西藏藏历新年期间，在拉林铁路米林站，国铁青藏集团有限公司拉萨基础设施段6名探伤工人“昼伏夜出”，深夜推着超声波探伤仪器，检查钢轨状态。 拉林铁路全长435.48公里，起自拉萨，经山南后到达林芝市区。超90%的线路在海拔3000米以上，16次跨越雅鲁藏布江。随着开行列车逐渐增多，加上刚刚经历春运“大考”，表面光滑、平整的钢轨也可能出现伤损。钢轨探伤工如同医生，利用超声波仪器，检测钢轨病害。 工人夜间对拉林铁路钢轨进行病害检测。 拉巴次仁 摄 工人次旦平措和格桑群培推着45公斤重的探伤车慢慢前行，仔细观察显示屏上的波形，辩听仪器的提示声音，“滴滴滴……”警报声突然响起，他们立即回推，寻找警报发出的具体部位。随后，桑杰尼玛手持探伤检查镜，根据仪器报警位置，在钢轨上来回查找伤损。 几人相互配合，工长罗布拿着检查锤沿着钢轨面不停敲击，凭借杂音反馈判断伤损位置。为便于管辖车间及时进行处理，罗布给确定好的位置画上“轻伤”标记。“钢轨探伤就像‘扫雷’一样，要坚持标准、…