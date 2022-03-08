林芝风情摄影展广州开幕 百余幅照片再现“人间净地”

《在那桃花盛开的地方——林芝风情摄影展》3日在广州艺术博物院正式开幕，展出了一批摄影作品，带领观众领略“人间净地醉美林芝”的独特魅力。 林芝位于西藏东南部、雅鲁藏布江中下游，作为国际生态旅游区和国家全域旅游示范区，既有工布藏族文化、门巴珞巴文化、僜人民俗风情等丰富多彩的民族民俗文化，又有世界第一大峡谷——雅鲁藏布大峡谷、中国最美山峰——南迦巴瓦峰、最美冰川——米堆冰川、户外天堂——巴松措、最美林海——鲁朗林海等一大批闻名遐迩的自然景观。 展览共展出100余张摄影作品 陈骥旻 摄 该展览通过100余张摄影作品展现了林芝地区自然风貌、风土人情、民俗传统、动植物资源等主题，宣传了林芝历史文化和旅游资源，让广东民众进一步了解林芝乡村振兴的美好前景。 此次该展览也是配合林芝桃花旅游文化节而策划和推出。被称为“西藏林芝桃花第一村”的嘎拉村，是每年林芝桃花旅游文化节的主会场。嘎拉村坐落在西藏自治区林芝市美丽的尼洋河畔，村里桃林总面积超过500亩，其中山野桃林270余亩，已有上百年历史。这里因春季盛开的山野桃花而闻名。 市民观看展览 陈骥旻 摄 该展览由广东省文化和旅游厅(省文物局)和广东省第九援藏工…