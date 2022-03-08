乐高集团2021年业务增长强劲，投资于未来

2021全年零售额实现强劲增长，乐高(R)玩乐体验带给全球更多的儿童

全年零售额较 2020 年同比增长 22% 。

收入较 2020 年同期增长 27% ，达 553 亿丹麦克朗。

营业利润同比增长 32% ，达 170 亿丹麦克朗。

2021 全年净利润在 2020 年 99 亿丹麦克朗的基础上增至 133 亿丹麦克朗。 集团在 持续 加大 战略性投资以支持长期发展 的 同时，利润仍然实现了强劲增长。

现金流达 129 亿丹麦克朗。

全球各大市场份额均有所增长。

丹麦比隆2022年3月8日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 乐高集团于今日公布2021年度财务报告。相比2020年，全年收入增长27%，达553亿丹麦克朗，零售额同比增长22%。该业绩表现在玩具行业保持领先，其全球及主要市场的份额均获得增长。

乐高集团首席执行官倪志伟（Niels B. Christiansen）表示：“乐高集团能够在2021年取得出色的成绩，离不开2万4千多名员工的共同努力。对此，我非常感恩。我们的团队始终充满着热情和专注，付出了巨大的努力和韧性，致力于将玩乐体验带到更多的地方。与此同时，得益于强劲的财务业绩，我们有能力进一步加快战略投资的步伐，以推动我们能够在未来触及更多儿童。”

乐高集团在各大市场的零售额均实现了两位数增长。强大的执行能力以及集团有史以来规模最庞大、最多样化的产品阵容，让世界各地的家庭享受拼搭的乐趣，并满足各个年龄段消费者的不同需求。2021年最受欢迎的主题系列包括：乐高®城市组、乐高®机械组、乐高®创意百变高手系列、乐高®哈利波特系列和乐高®星球大战系列等。

乐高集团在2021年推出的新产品还荣获了由The Toy Association颁发的七项年度玩具产品大奖。这些奖项充分肯定了乐高集团设计师们的创造力和趣味巧思，以及乐高玩乐系统所蕴含的无限创意可能。

尽管集团在2021年进行了大量战略性投资，同时，物流运输成本和原材料价格也均有上涨，全年营业利润仍达到了170亿丹麦克朗，较2020年增长32%。相较于2020年99亿丹麦克朗的净利润，2021年净利润增长至133亿丹麦克朗，现金流也达到129亿丹麦克朗。

2021年度，乐高集团不仅取得了强劲的财务业绩表现，在非财务领域的成就也同样亮眼：消费者满意度和员工敬业度这两项评分均创历史新高。

战略性投资推动当前和长期的增长

乐高集团将继续加大在产品创新、零售渠道、生产能力、数字化转型和可持续发展等领域的战略投资，以助力当前和长期的发展。

倪志伟表示：“在过去三年中，集团在产品创新、零售渠道拓展和升级、以及增强我们的全球供应链能力等方面持续加大战略性投资。2021年，我们看到这些投资的效果开始显现。在强大的财务业绩支持下，我们有能力继续加大对这些重点领域的投资，这让我倍感振奋。不论是现在，还是更遥远的未来，这些投资将帮助我们持续地把乐高玩乐体验带给全球各地更多的儿童。”

2022年，乐高集团预计其业务增长速度将趋于稳定，保持长期可持续的个位数增长。持续关注于产品创新以及既有市场和新兴市场的发展情况，将发挥重要作用。

创造难忘的零售体验

乐高集团在数字化零售和实体零售领域的扩大、创新和转型方面进行了显著的投资，并且在2021年取得了成效。

乐高集团自有电商平台以及合作伙伴线上零售渠道的销售额均实现强劲的两位数增长，表明消费自2020年以来向线上平台转移的趋势仍在继续。

与此同时，消费者依然需要实体店铺充满互动和沉浸氛围的品牌零售体验。乐高集团在2021年开设了165家品牌零售店，其中有90家在中国市场。截至12月31日，乐高集团在全球的实体零售店总计达832家。2021年，集团还推出了全新零售概念，旨在为消费者创造独特的沉浸式门店体验，该零售概念也将在2022年被引入更多门店。

扩大全球产能

在三大洲五家工厂的支持下，乐高集团能够更好地应对各大市场不断变化的需求。

2021年，乐高集团宣布将进一步扩大其生产布局，在越南胡志明市附近投资10亿美元新建工厂。该工厂建成后将成为乐高集团首座投入运营的碳中和工厂，旨在为亚太地区的长期发展提供支持。

此外，乐高集团将在未来五年大幅扩大现有生产基地的产能，根据业务增长的预期满足短期和长期的需求。

通过实体玩乐和数字玩乐与消费者建立连接

乐高集团持续为消费者提供趣味性的数字化玩乐体验。2021年，乐高线上拼搭指南的下载量超过960万次。LEGO Life应用程序自2018年上线以来已被3300万用户下载。

为了推进融合数字和实体玩乐的消费者体验的开发，乐高集团加快建设其数字化团队，丹麦比隆和哥本哈根、以及伦敦和上海的数字化技术中心都在招募更多数字化人才。

逐步创建可持续发展的未来

2021年，乐高集团成功完成了可持续包装的测试，旨在替代包装盒中一次性塑料包装。新包装将从2022年年中开始逐步投入正式使用，以助力乐高集团实现2025年前全面采用可持续包装的目标。此外，乐高集团还推出了一款用回收塑料瓶为原料制成的原型积木，并继续采用生物塑料（bio-PE）生产更多种类的元件，这些元件已出现在将近一半的乐高产品套装中。全球环境信息研究中心（ CDP ）将乐高集团评为气候指数A级企业，肯定了集团在该领域的所做出努力，其中包括引入科学的二氧化碳减排目标、供应商参与、以及加大可再生能源投资，包括乐高集团工厂的太阳能电池板发电量提升98%等。

触达更多的儿童

乐高集团坚信，在玩乐中学习和发展是培养孩子终身技能、充分挖掘他们发展潜力的最佳方式。2021年，乐高集团通过产品捐赠和组织社区活动等方式，累计触达超过350万名儿童。持有乐高集团25%股份的乐高基金会承诺捐赠28亿丹麦克朗以支持处于困境和面临危机的儿童及家庭，帮助他们获得玩乐和学习的机会。

倪志伟表示：“2022年，乐高集团将迎来90周年纪念日。我们非常高兴，在这具有里程碑意义的一年里，我们能够在强大的业绩基础支持下，进行大规模的投资，打造一个能够启迪和培养未来的建设者的集团。”

乐高集团2021年业务增长强劲，投资于未来 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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