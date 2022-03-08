中国代表呼吁确保乌克兰人道走廊安全通畅 旅游 大众新闻网—大众生活报官网

新华社联合国3月7日电 联合国安理会7日就乌克兰人道问题举行公开会。中国常驻联合国代表张军出席会议，介绍国务委员兼外交部长王毅就防止乌克兰出现大规模人道主义危机提出的六点倡议，并就解决乌克兰危机阐述中方立场主张，呼吁确保人道走廊安全通畅。 张军表示，中方呼吁保持最大限度克制，切实加大外交努力，让战火尽早停下来，有效保障平民生命财产安全和基本需求，防止出现大规模人道主义危机。俄罗斯、乌克兰通过谈判就建立人道走廊达成共识，希望双方克服执行过程中遇到的困难，确保人道走廊安全通畅。 张军表示，在组织中国公民避难和撤离过程中，乌克兰政府和社会各界给予了友好协助，俄罗斯、摩尔多瓦、罗马尼亚、波兰、匈牙利、斯洛伐克、白俄罗斯等国也提供宝贵支持，中方向各国政府和人民表示衷心感谢。 张军指出，乌克兰局势发展到今天，原因错综复杂。解决复杂问题，需要的是冷静和理性，而不是火上浇油、激化矛盾。化解乌克兰危机，必须坚持联合国宪章宗旨和原则，尊重和保障各国主权和领土完整；必须坚持安全不可分割原则，照顾当事方的合理安全关切；必须坚持通过对话谈判，以和平方式解决争端；必须着眼地区长治久安，构建均衡、有效、可持续的欧洲…