携程“混合办公”数据出炉：女员工更爱上班_中国企业家杂志的专栏文章_微信文章_今天看啥

点击收听音频版晚报晚上好，今天是2022年3月8日星期二，今天你过节了吗？今日最值得关注的商业要闻：华为拟再发30亿元超短期融资券，今年已融资110亿元南京银行3.88亿元收购苏宁消金41%股权携程“混合办公”一周开放申请数据出炉：男员工申请比例高于女员工董明珠称企业家是不需要特别强调性别的消息称抖音电商运营团队调整薪资：降低每月基本工资，15薪改18薪携程正式实行“混合办公”一周申请数据出炉，这个结果感觉意外吗？【携程“混合办公”男员工申请比例高于女员工】3月8日，携程公布了“混合办公”开放申请一周的数据情况：男性员工申请比例高于女员工；90后申请占比近65%，是80后申请者的2倍；为了能拥有“3”天周末，75%的申请者选择周五远程办公；而为了更好地照顾家庭，近30%带娃家长在首周提交了混合办公申请。数据显示，首周申请的女性员工约占申请人数的48.8%，略低于男性员工占比。携程人力资源相关负责人介绍，这可能是岗位差异造成，从职能上看，首周申请排名前三的岗位及占比分别是技术类51.8%，业务类17.7%，产品类12.7%。（“携程黑板报”微信公众号）新闻多一点：携程2月14日宣布实施“…