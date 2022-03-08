携程：女性出游人均花费比男性高33%多孩旅游订单上涨22%-新闻频道-和讯网

新浪科技讯 3月8日下午消息，携程近日发布《2022“她旅途”消费报告》。报告显示，2021年女性为 旅游 支付的人均花费高于男性33%，直播订单中女性下单占比为62%。花得多、买得多、省得多是当代女性的旅游消费三大特点。 “多孩旅游”订单上涨2 2 % 最高龄女用户91岁 近几年研学旅游在辣妈群体中走俏，尤其是“双减”政策实施后，辣妈的精力投入到孩子的素质教育和兴趣培养上。携程“她旅途”消费报告显示，2021年通过携程报名研学游的订单量实现双位数增长，女性是研学旅游主要预订群体。辣妈们更加关注孩子的兴趣培养和眼界拓展，2021年亲子户外活动、独立营（夏令营、冬令营等）、科学探索、房车体验等研学产品最受辣妈们欢迎。 随着“三孩政策”全面放开，多孩家庭逐渐加入旅游出行大军。报告显示，2021年二孩及二孩以上的多孩旅游订单同比上涨22%，多孩订单女性下单比例高达六成。多孩家庭既喜欢玩乐园，也喜欢逛古迹。最喜欢去的景区有：上海迪士尼度假区、成都大熊猫繁育研究基地、上海海昌海洋公园、北京环球度假区、八达岭长城等。 疫情防控常态化之后，以阿姨妈妈为代表的老来俏一族逐渐转移为自由行旅游模式。报告显…