文旅部：暂停陆地边境口岸城市跨省团队旅游及“机票+酒店”业务_财经_中国网

央广网北京12月22日消息日前，文化和旅游部办公厅印发《关于加强2022年元旦春节期间旅游团队疫情防控工作的通知》，通知要求，即日起至2022年3月15日，暂停旅行社及在线旅游企业经营进出陆地边境口岸城市（与香港、澳门有口岸相连的除外）的跨省团队旅游及“机票+酒店”业务。按照国务院联防联控机制要求，陆地边境口岸城市具体范围由相关省（区、市）根据疫情防控需要确定并及时公布。 通知要求，严格执行跨省旅游经营活动管理“熔断”机制。对出现中高风险地区的省（区、市），立即暂停旅行社及在线旅游企业经营该省（区、市）跨省团队旅游及“机票+酒店”业务并及时公布。旅行社及在线旅游企业要全面加强员工健康监测，定期组织导游等一线工作人员进行核酸检测。落实各地在交通、住宿、餐饮、游览、购物等方面的疫情防控要求，密切关注旅游限流、风险提示等信息，合理规划旅游线路，控制旅游团队规模，及时准确在全国旅游监管服务平台填报旅游团队信息。 (责任编辑：赵融) 免责声明： 中国网财经转载此文目的在于传递更多信息，不代表本网的观点和立场。文章内容仅供参考，不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。