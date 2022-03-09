两名男子酒店被抓查获一袋黄鳝！用途意想不到…自行车酒店碰瓷

近日，有两名广东来的男子偷了自行车后，就带着黄鳝血在街头出没，这两人葫芦里卖的什么药？ 凌晨三点，一辆小车停在一处居民楼下，一男子下车后走进楼道内，没多久便牵着一辆自行车出来。随后，他们选择一个比较窄的双向两车道，把自行车放下来，在那边徘徊。 民警进一步调查发现，他俩偷自行车竟是为了上演另一出大戏——碰瓷。两人分工明确，其中一人开着轿车，如有后方来车，就故意放慢车速，当后方车辆等不及超车时，另外一个人就骑自行车往车辆上靠，假装摔倒。 根据掌握的线索，警方在一酒店中对熟睡的两名嫌疑人实施抓捕。这两人来自广东，通过盗窃他人车辆后碰瓷诈骗谋取钱财，两人四处流窜作案，二月底才来到泉州，每次碰瓷后都将自行车随意丢弃。抓到两人时，报案人的自行车已不知所踪。在两人落脚的酒店中，警方发现了一个黑色塑料袋，里面装满了黄鳝，这是要派什么用场？ 鲤城公安分局常泰派出所办案民警张弛表示：“他们把事先准备好的黄鳝血涂抹到脸上，假装受伤，当事人过来询问情况的时候，他就表示自己身体没事，但是他随身携带的眼镜被破坏了，就让当事人赔偿这个眼镜的钱，以此达到诈骗的目的。 据了解，两人碰瓷并不是每次都能得逞，遇到当事人报警…