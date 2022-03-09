妇女节后的深思-虎嗅网

本文来自微信公众号： 秦朔朋友圈（ID：qspyq2015） ，作者：悟 空，头图来自：《盲山》剧照 往年写三八妇女节的文章，欢欢喜喜，着眼于男女生在身体、心智、情感、精神、灵魂等各方面的差异。比如有一篇我写到女生的两重性，即女神与女奴——感叹妇女岂止顶了半边天，一个个简直都是女神，只是感情相对于男生过于丰富，她们是自己情感的奴隶，甚至有些女强人也是“女强奴”。 今年写三八妇女节的文章，心情十分沉重。因为都这个年代了，居然还有链条和笼子困住女人，原来女奴真的还存在。 胡适说：“我看一个社会的文明程度有三个标准：第一，这个社会是怎么对待孩子的；第二，这个社会是怎么对待妇女的；第三，这个社会闲暇的时候，人们都在干什么。” 一个社会对待妇女和孩子的方式反映出这个社会的底线。 《左传》称：“天有十日，人有十等。下所以事上，上所以共神也。故王臣公，公臣大夫，大夫臣士，士臣阜，阜臣舆，舆臣隶，隶臣僚，僚臣仆，仆臣台。” 鲁迅指出：“但是‘台’没有臣，不是太苦了么？无须担心的，有比他更卑的妻，更弱的子在。而且其子也很有希望，他日长大，升而为‘台’，便又有更卑更弱的妻子，供他驱使了。如此连环，各得其所…