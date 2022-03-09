周末，一起打卡这条冰雪旅游线路

羊卓雍措与远处的雪山。 三月初的西藏，春光初现，山河湖泊依然保留着冬日的素净，非常适合赏冰看雪。藏历新年期间，记者驱车打卡了一条风光秀丽的冰雪旅游路线，周末，约上你的小伙伴一起去体验一下吧。 冰湖之旅——羊卓雍措 羊卓雍措是喜马拉雅山北麓最大的内陆湖泊，湖光山色之美，令人流连忘返。早上趁阳光正好，从拉萨驾车沿雅叶高速出发，约1小时40分钟便可抵达羊卓雍措。初春时节的拉萨，草木还未苏醒，但一路的风景一样令人陶醉，雅叶高速两边是沙地和蜿蜒河流，红色树林在沙地中格外明艳。下雅叶高速后将穿过贡嘎县的几个藏式村落，穿过村庄沿349国道继续向东拉乡方向行驶，便可到达羊卓雍措，此时的羊卓雍措褪去了夏季的湛蓝，冰冻的湖面格外宁静，透着一抹淡淡的朦胧蓝，冰湖的周围则是巍峨的雪山，让人忍不住屏息，生怕打破天地间这份纯洁的无声之美。 冰川之旅——卡若拉冰川 感叹完羊卓雍措的冰冻之美后，继续驾车可到达东拉乡。穿过东拉乡后，继续沿349国道驾车约2小时20分钟，便可抵达卡若拉冰川景区观景台。卡若拉冰川是西藏三大大陆型冰川之一，也是年楚河东部源头，《红河谷》《云水谣》《江孜之战》等多部影视剧皆在此取景拍摄，可见其…