[携程：“科技+服务”助力国际旅行复苏] 【品橙旅游】2022年全国两会上，冰封逾两年的跨国旅行再度传出积极信号。3月 7日，国务委员兼外交部长王毅就“中国外交政策和对外关系”相关问题答记者问时明确提出，今年外交部将集中做好三件事，分别是打造“智慧领事平台”、构建“海外平安中国体系”以及推出“健康畅行计划”。 实际上，作为全球化布局的旅游企业，近年来，携程也紧跟国家有关政策，通过“科技+服务”，为用户的跨国旅行安全保驾护航，为讲好中国故事作出积极贡献，为构建高质量的海外旅游接待网络持续开拓创新，助力安全、健康、便捷的跨国旅行早日实现。 疫情之下海外救援占比约4成 开辟女性优先救助通道 出境旅游持续冰封，上线5年的携程“全球旅行SOS平台”仍在疫情之下持续运行，并为全球用户提供应急支援服务，处置行中突发状况。携程“全球旅行SOS平台”负责人陶菁表示，截至2022年2月，携程“全球旅行SOS平台”在过去两年中累计处置海外应急支援事件约占SOS事件总量的4成，帮助客人挽回经济损失达数百万元，涉及全球近百个目的地。 在近千起的海外应急支援事件中，近7成的事件发生在2020年初，国内疫情爆发的高…